V0.5.16187更新日志

特别告知
1.战斗中WASD移动将在一个月更新！
2.为了方便崩溃BUG的查改，更新文件可能会有点大（带了调试文件的生成信息）
3.总部的事情与我们无关！！请对我们有信心，跑路是不可能跑路的！！！
BUG修复
1.修复了道韵界面进行某些分配时不实时刷新的问题
2.修复了研习时，心境耗尽但还没有学会时，不增加进度的BUG
3.修复了入侵玩法中，入侵进度条的动画错误
4.修复了某些情况下，传送阵无法使用的问题
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特别告知
1.战斗中WASD移动将在一个月更新！
2.为了方便崩溃BUG的查改，更新文件可能会有点大（带了调试文件的生成信息）
3.总部的事情与我们无关！！请对我们有信心，跑路是不可能跑路的！！！
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1.修复了道韵界面进行某些分配时不实时刷新的问题
2.修复了研习时，心境耗尽但还没有学会时，不增加进度的BUG
3.修复了入侵玩法中，入侵进度条的动画错误
4.修复了某些情况下，传送阵无法使用的问题
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