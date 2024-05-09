完善成就，完善结局，新增功能，完善技艺升级

1、修复地狱难度下一统江湖成就无法完成的bug。

2、修复战胜十成功力的剑圣后不能正常达成成就的bug。

3、现在盖世豪侠结局达成条件修改为-击破五大山寨

4、现在富甲天下结局达成条件修改为-八大派好感度满值，镖局金钱拥有10万两

5、现在击破先天演武会正常获得成就了。

6、现在在接取大师兄的切磋任务中击败大师兄会正常获得成就了

7、新增选项-大地图马儿显示镖队名称

8、修复千钧重负特质升级后还会叠加上一级千钧重负效果的bug。

9、乾坤挪移特性现在会获得挪移伤害的经验了。被乾坤挪移打死的敌人，其伤害来源为敌人，默认为敌人击杀。玩家仍可正常获得掉落道具。

10、主线任务-名动四方 尚未开放，添加了任务不可完成的提示。

11、重新调整了 锻造、织造、玉匠、医术 心得的获得获得经验效果。

现在其效果如下：

一般情况下，获得200点对应技艺的技能经验。

使用有5%概率触发暴击,获得十倍（2000点）技艺经验.

有5%概率额外提升1点对应的技艺属性。（直接医术/锻造/织造/玉匠+1）

12、现在书籍获得的经验可接受额外的技艺经验加持（比如说佩戴了铁戒指，织造经验+10%，那么实际会获得220点技艺经验,十倍暴击获得2200点,所以现在做好准备再吃书，效果杠杠的）

13、技艺升级经验降低为原来的50%

【其他】

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错误文件位置：

在C:\Users\用户名\AppData\LocalLow\SkyLight\BiaoXingTianXia 下的Player、Player-Prev 这两个文件