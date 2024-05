-Adjusted the operation of 3D sound to improve the issue of extreme volume changes inside and outside the vehicle.

-Fixed a bug where the start timing was abnormal on some trains departing from Tatehama if set to a time other than just before departure.

Original text (Japanese)

サウンド関係などのアップデート

・3Dサウンドの動作を調整し、車内車外で極端に音量が変わる動作を改善しました。

・開始タイミングを発車直前以外に設定していた場合、館浜発の一部列車で開始タイミングが異常になる不具合を修正しました。