《R2Beat：音速觉醒》2024年5月8日维护开服公告

亲爱的《R2Beat:音速觉醒》玩家:

5月8日服务器维护完毕,服务器已开启,可以正常进行游戏。

衷心感谢大家对我们的支持与关注!

《R2Beat:音速觉醒》官方网站:https://r2beat-cn.valofe.com/

本次维护内容为:

1、更新特惠礼包内容;

2、商城上架部分新服饰道具;

3、下架部分歌曲:

歌曲名 作者

Let Me Feel ISLAND THUGS

Luv Luv Luv Junona Boys / Muffin / Blind Rose

Without You Benake / Karie Zhou

We Benake

U Are Not blueberry / Muffin / Blind Rose

Believe (Radio Mix) KANA

Believe (CO1N Radio Remix) KANA / CO1N

My Love (Radio Mix) TAPANAL / Spring

Limelight J.C.Zhou / 姚源

暗花 CASE(呆萌K)

Like Me TGAO

Prisoner LinG

Massage MarshallYU

Reborn(JAMSAW Remix) Luca Rezza/Miklo/JAMSAW

Saxobeat Junona Boys

Leave Me Again Sound Page

Give It To Me Baby MTobacco

Rolling Sax Fmesier

Reborn Luca Rezza/Miklo

Down Blind Rose/Muffin

独角戏 Neo王中祐、Wyy1ng

White Light Neo王中祐

星辰漫游 Neo王中祐

潜水鸟 希亮xL、Neo王中祐

Fall in Neo王中祐、TARU$小裸

3:00 Neo王中祐、周慕云

螺狮粉星球 Kar钢牙、魁星食府

冰火女 Ricky里奇、Kar钢牙、魁星食

追逐 Neo王中祐、C for

夜不能寐 Che大宇

乘热气球去找你 许雯婷

甜蜜谎话 许雯婷

无声 许雯婷

1156天 Lunar Lee

愈望 听默

Memories 8bite

记号 Zkaaai

正式声明 纳迪热

剪刀石头布 林轩成、言蹊

迷彩 田子晴

浪费 V.I.A

太奇怪的夜海 李欣蔚、黄熠

心动 极光音乐

Goodbye Summer 沈默亚

倘若 李诗影

爱不可见 阿良

泡泡 牛佳钰

“Pathetique”trap&melody beat 150BPM 无

挥不去 mars毒药

快乐一家 石头剪刀布

4、周年庆限时售卖道具下架;

5、部分已知问题修复,优化游戏体验。

其它问题及优化,我们也将持续处理,衷心感谢大家对我们的支持与关注!

维护补偿:金钥匙*3

开服后官方会在论坛、QQ群、贴吧提前发布公告告知版本更新内容与活动等游戏前瞻。

特别感谢长期以来持续向我们反馈各类问题和优化建议的各位玩家!

《R2Beat:音速觉醒》有你更精彩!

《R2Beat:音速觉醒》运营团队

2024年5月8日