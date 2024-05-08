1、对山寨产出的随机山货数量做了限制，现在某种山货单次最多随机到50个;

2、下调了在李家庄升级特质所需的启动好感，从200下调至100.

3、修正了升级特质所需好感异常，比设定的需求翻倍的bug。

现在升级特质所需好感为特质等级×20点。

4、修复升级特质时,后台会调用检测特质错误的循环代码，战斗资源导致配置较低的机器有可能出现卡顿的bug。

5、高家庄观潮碑启动好感从300点下调至200点，每次消耗从200点下调至100点。

6、下调了区家庄瀑布炼体所需的好感度，从每次10点下调至5点。

7、强化力敏体

现在每点力量额外提升2点精气上限。

现在每点力量额外提升0.2命中

每点力量提供的防御从0.2提升至0.4；

每点体魄提供的防御从0.8提升至1;

每点体魄提升的真气上限从4点提升至8点

每点灵敏提升的命中从1提升至1.2.

每点眼力提供的闪避从1削弱到0.95（虽然很小，几乎没有，但这是我表明的态度！眼力太强啦!）

8、修复路线面板路线进度条无法拖动的bug

9、修正了新版本后敌人属性未改动，导致海鲸和观星长老级以上的五阴剑诀伤害特别低的问题。现在NPC的五阴剑诀该有他应有的强度了。

10、限制了神兵阁、锦绣楼、天宝楼产出装备的词条。

现在3个门派铲除的装备词条等级不会大于装备等级+1了；

tips：原来的二阶兵器拥有六级词条，一刀回血几百的时代一去不复返了。现在门派产出的装备，二阶兵器最多3级词条，三阶兵器最多四级词条。..以此类推，五阶兵器才会有六级词条。（其他装备，饰品，也一样。）

11、修复孔乙己事件文字排布有误的问题

12、修复昨天重做的镖局自定义路线，闭关路线大地图马儿不显示的bug

13、取消了队伍与仓库交换道具时,队伍的锁定功能,现在仅有仓库可以锁定道具

14、新增功能-删除路线

15、优化了百货铺的界面注释

16、修复了在新游戏未使用锁定功能前,直接点击全部转移按钮会报错的bug。