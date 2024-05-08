1、对山寨产出的随机山货数量做了限制，现在某种山货单次最多随机到50个;
2、下调了在李家庄升级特质所需的启动好感，从200下调至100.
3、修正了升级特质所需好感异常，比设定的需求翻倍的bug。
现在升级特质所需好感为特质等级×20点。
4、修复升级特质时,后台会调用检测特质错误的循环代码，战斗资源导致配置较低的机器有可能出现卡顿的bug。
5、高家庄观潮碑启动好感从300点下调至200点，每次消耗从200点下调至100点。
6、下调了区家庄瀑布炼体所需的好感度，从每次10点下调至5点。
7、强化力敏体
现在每点力量额外提升2点精气上限。
现在每点力量额外提升0.2命中
每点力量提供的防御从0.2提升至0.4；
每点体魄提供的防御从0.8提升至1;
每点体魄提升的真气上限从4点提升至8点
每点灵敏提升的命中从1提升至1.2.
每点眼力提供的闪避从1削弱到0.95（虽然很小，几乎没有，但这是我表明的态度！眼力太强啦!）
8、修复路线面板路线进度条无法拖动的bug
9、修正了新版本后敌人属性未改动，导致海鲸和观星长老级以上的五阴剑诀伤害特别低的问题。现在NPC的五阴剑诀该有他应有的强度了。
10、限制了神兵阁、锦绣楼、天宝楼产出装备的词条。
现在3个门派铲除的装备词条等级不会大于装备等级+1了；
tips：原来的二阶兵器拥有六级词条，一刀回血几百的时代一去不复返了。现在门派产出的装备，二阶兵器最多3级词条，三阶兵器最多四级词条。..以此类推，五阶兵器才会有六级词条。（其他装备，饰品，也一样。）
11、修复孔乙己事件文字排布有误的问题
12、修复昨天重做的镖局自定义路线，闭关路线大地图马儿不显示的bug
13、取消了队伍与仓库交换道具时,队伍的锁定功能,现在仅有仓库可以锁定道具
14、新增功能-删除路线
15、优化了百货铺的界面注释
16、修复了在新游戏未使用锁定功能前,直接点击全部转移按钮会报错的bug。
镖行天下 update for 8 May 2024
版本1.5.2
1、对山寨产出的随机山货数量做了限制，现在某种山货单次最多随机到50个;
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