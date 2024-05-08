2024年5月8日例行维护公告

尊敬的上仙们：
我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。
维护时间：2024年5月8日10:00-12:00
维护范围：全区
更新内容：
活动
1、5.8-5.14“十二生肖躲猫猫”活动开启；
2、5.8-5.14“春回大地掉落增”活动开启；
3、5.8-5.14”寻仙护符惊天动“半价关闭，轮换开启”巧夺天工有神助“半价活动；
4、5.8-5.14十方镇姜乐儿处新增出售母亲节感恩陪伴锦盒（有几率开出神龙坐骑：白雾雪牙、龙翔天青、龙福齐天）与多种限时限购礼包；
5、5.8-5.14“充值大回馈”内容调整；
6、5.8-5.14团购内容调整。
优化项
1、师门任务奖励优化：
提高了小游戏-猜大小的宝珠奖励；
提高了盗宝妖、妖族宝箱的掉落奖励；
2、十方相托任务奖励优化：
提高了巨灵之子、十方妖将、捣蛋鬼宝箱的掉落奖励；
3、乾坤盘奖励调整：
提高了天钻宝箱、藏宝大军、藏宝巫师的掉落奖励；
4、前期主支线任务奖励优化；
5、仙府战结算优化：增加了胜利失败效果提示；
6、寻宝奖池内容优化；
7、部分buff状态图标优化。
bug修复
1、修复了仙界秘宝秘宝图标与状态显示异常的问题；
2、修复了观察他人仙府宝石点数显示异常的问题；
3、修复了家族创建等级显示异常的问题；
4、修复了仙府圣珠能被仙尊加血的问题。
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