2024年5月8日例行维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2024年5月8日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

活动

1、5.8-5.14“十二生肖躲猫猫”活动开启；

2、5.8-5.14“春回大地掉落增”活动开启；

3、5.8-5.14”寻仙护符惊天动“半价关闭，轮换开启”巧夺天工有神助“半价活动；

4、5.8-5.14十方镇姜乐儿处新增出售母亲节感恩陪伴锦盒（有几率开出神龙坐骑：白雾雪牙、龙翔天青、龙福齐天）与多种限时限购礼包；

5、5.8-5.14“充值大回馈”内容调整；

6、5.8-5.14团购内容调整。

优化项

1、师门任务奖励优化：

提高了小游戏-猜大小的宝珠奖励；

提高了盗宝妖、妖族宝箱的掉落奖励；

2、十方相托任务奖励优化：

提高了巨灵之子、十方妖将、捣蛋鬼宝箱的掉落奖励；

3、乾坤盘奖励调整：

提高了天钻宝箱、藏宝大军、藏宝巫师的掉落奖励；

4、前期主支线任务奖励优化；

5、仙府战结算优化：增加了胜利失败效果提示；

6、寻宝奖池内容优化；

7、部分buff状态图标优化。

bug修复

1、修复了仙界秘宝秘宝图标与状态显示异常的问题；

2、修复了观察他人仙府宝石点数显示异常的问题；

3、修复了家族创建等级显示异常的问题；

4、修复了仙府圣珠能被仙尊加血的问题。