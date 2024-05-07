《下一站江湖Ⅱ》正式版第十一次更新公告（补充公告）

《下一站江湖Ⅱ》将于5月8日更新客户端（各位大侠退出游戏重启更新即可），将修复一批重要BUG！更新后，版本将变更为1.1.13(10)

【本次更新时间】

Steam、蒸汽平台版本预计将于5月8日01:00

（感谢各位大侠的理解，我们会尽量提前完成更新）

【1.1.13(10)更新内容】

感谢大侠的理解和支持，我们今日又紧急修复了一批BUG

1.修复了钓鱼可能会卡死的问题。

2.修复了解密可能会卡住的问题。

3.修复了斗技场无法正确进入金库的问题。

4.修复了偶感流疾任务流程不正确无法完成任务的问题。

5.修复了御者标识图标有时不是马夫图标的问题。

6.修复了讨伐御虚门支线最后可能会无法交任务的问题

7.修复了在迦南遗迹地宫领悟秘籍可能会卡住的问题

8.修复了龙脉秘藏与陈承嗣战斗时脱战后无法存档的问题

9.修复了迫而为丐可以无限提交任务获取奖励

10.修复了慈悲为怀任务没有奖励的问题

11.修复了陈廉任务没有奖励的问题

12.修复了炎鸿铸剑解密可能无法获得郁命疏留诗线索的问题

13.修复了(377.4,745.9)矿石位置不正确的问题。

14.修复了(358.8,763.9)宝箱位置不正确的问题。

15.修复了瓜包熟吗奇遇没奖励的问题。

16.修改了武林趣闻一的掉落，可以通过糖人任务获得

17.调整了部分五行词条的产出方式和条件。

18.优化了门派悬赏NPC标识。

【1.1.12(10)更新内容】

1.修复侠云录无法重置继续打榜的问题。请各位大侠注意：卡在地榜无法挑战的大侠再去重置修复，正常挑战到地榜天榜的大侠请勿重置

2.修复捕快身份无法正常晋升的问题。

3.修复捕快身份能够异常突破瓶颈的问题。

4.修复京谕珠无法获得的问题。

5.修复百晓生异常失踪的问题。

6.修复险途崎岖无法完成的问题。（老档无效，需要联系我们客服邮箱我们手动帮大侠解决3681313015@qq.com）

7.修复了部分情况下道德值过低会被捕快追杀并卡死的问题。

8.修复孔夫子会卡在水面上的问题。

9.修复了奇遇焕然一新无法完成的问题。（需打听云鹤村高手的传闻，阅读后方可完成）

10.修复了覆灭穆特任务无法完成的问题。（老档需前往穆特前线完成任务即可）

11.修复了无妄之灾任务选择奖励时获得的物品不正确的问题。

12.修复了选择归隐田园结局后还会继续接取到主线任务的问题。

13.伐木之斧奇遇和需要云母的奇遇是两个不同的奇遇任务，为避免混淆，伐木之斧任务已更名为《失踪丈夫》

14.修复了成就击败伯子越不能领取的问题。

15.修复了好感值通过门派加成后超过限制的问题。

【未来更新计划】

1.收到了不少外网反馈，除本次的更新以及紧急的临时加更外，我们计划这个月开始将在每周末（周五或者周六）的时间固定更新优化与修复！我们计划在本周内完成百分之95以上的BUG修复，然后将集中全力给大家做内容优化、及新内容新玩法！

2.预计下次更新时间：5.10号或者5.11号晚上

【5-6月新增内容前瞻】

一定要在本周改完大部分BUG，我们要尽快给大家优化版本了哭！

1.将在本周末的更新里，放出手柄适配第一期

2.我们已经开始着手优化大家吐槽的背包选择、地图传送、人物图标展示、道具说明指引等众多问题，争取在第一个资料片或者尽快更新给大家

3.我们已开始着手调整所有产出，除极个别玩法外，取消随机池的概念；未来，我们游戏的接近5万种道具，都将有固定的产出方向！满足大家对大地图进一步探索与冒险的追求：比如XX道具，会有描述，据说在西南毒谷附近的野狼群里，有猎人曾看到过！

4.我们将进一步新增大量武学功法，同时调整所有武学的对应产出！让武学的产出回到最有江湖味道的方式中去：比如张无忌式的奇遇、比如江湖霸图带来的门派差异化、比如藏在某些画卷时刻里需要对应身份解锁的奇功绝艺等等）

5.收到大量道友反馈，我们将增加词条的同一性（即同一装备上的同类词条，只能生效其中一个），防止数值膨胀导致的武学养成缺失

6.我们将取消经脉里武学洗练的随机玩法：需要大家去收集不同的天才地宝、时辰绝地、武学经脉等来激活对应词条，而不是靠修改器或者SL大法，进一步增加开放世界乐趣

7.我们将在后续的资料片中，连续补充完整玩法的门派（江湖霸图第一期是5个，门派包括前期的剧情RPG养成和成为掌门后的总舵建设、分坛扩张、经营贸易、多角色混战等，分期增加）、更多的身份线（目前最近的是千金线、书生线）、以及每一期都带来的遍布大世界的诸多全新奇遇！我们希望，在最短的时间内，填充满整个大世界

8.大家一直吐槽的游墙功和三段跳的问题我们准备等最新的第三层轻功放出来后大家体验后再决定如何优化，预计在六月，大家敬请期待！（因为游墙功、三段跳代表着空中借力次数，它们的下一代可以参考云龙九现、飞龙大九式这种！如果到时候大家觉得还是不行，我们一起看看如何优化的更好。目前大家的相关意见我们已经收录）

9.我们计划大规模减少游戏内的委托任务数量，超大幅度提升对应任务的奖励

10.正在头痛如何调整新手，正在到处看外网的各位大侠的反馈

11.还有更多的上百条确定优化已放入我们对外同步的优化建议进度表，大家监督！

【重要感谢】

今年内，此刻起：我们商店首页展示规划中的所有玩法DLC（比如江湖霸图、MOD编辑器）、身份线DLC（比如千金线、书生线）全部免费更新！（我们未来会做一些纯外观的恰饭DLC收费。但是我们会把承诺送给购买了首发DLC的玩家的两个限定免费外观DLC做好发布后才会考虑这事儿）

【攻略查询、BUG及优化提交】

白天都在跑版本，群里或者外网很多消息可能看不到

1.各位大侠可以前往《下一站江湖Ⅱ》官网，点击右上角提交优化建议和BUG，同时也可以查询反馈进度: 下一站江湖Ⅱ官网（很多需要攻略交流的大侠也可以点击这里，右上角进入官方攻略交流专区）

2.也可以直接进入BUG及优化进度表直接查询：

http://jh.inmotiongame.com

（我们所有BUG的修复顺序是按照大侠们提交给我们的相同BUG条数多少来排序的，因为人手有限，还望大家见谅!但一定会清理完）

BUG修复进度表：

​http://jh.inmotiongame.com/portal/index/buglist

优化更新进度表：

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/proposelist

【海外专区】

特别感谢海外大侠的支持，因此我们特地为海外玩家增设了discord，欢迎各位海外玩家加入discord进行讨论、查询攻略，欢迎各位海外大侠提出宝贵意见和建议

Discord:https://discord.gg/BxwHtEhh

【重要补充】

1.支线百废待兴4 进入神兵山庄（已修复）：触发主角对话去神兵山庄，（老档）卡这里的玩家直接进去找到顾池渊（1110，615）也可以继续完成任务

2.委托任务中的NPC是会死亡的，接了委托久了不去做，NPC死亡会导致任务失败；建议接了委托任务的大侠尽快前去完成！

3.之前没有接取到身世之谜三任务的玩家在淮陵263,654可正常接取；

4.幻梦之影任务有部分场景有高度限制，建议玩家最好轻功学全以后再做这系列任务

5.有遇见视角及人物歪斜问题的大侠，关闭360等软件即可修复。

6.当前大家报告的BUG以奇遇支线为主，细节问题较多：因为我们的奇遇任务不是类似“通马桶类”的常规模板任务（比如大家吐槽较多的悬赏及委托），每一个奇遇都是全新设计、独立脚本完成，而且数量庞大，需要单独一个个处理；因此解决起来速度较慢，还望各位大侠理解！我们目前正全力赶工，一定会在最快的时间内修复完成！

7.指引优化，显示了生活技能制造点的图标

8.操作优化，右键单击物品即可使用

9.打造指引优化，只要有材料，鼠标挪上去可以直接看；没材料话，去打造界面在打造需求材料那里悬浮鼠标也可以看到

10.提示优化，增加配方“已学习”标签

【邮件修改老档提醒】

1.我们已于之前的更新修复了不少BUG，其中部分修复只能对更新后的版本生效：比如无心地宫BUG等等！因此遇到对应BUG但又舍不得删档重新来过的大侠们可以联系我们客服邮箱3681313015@qq.com由我们手动帮你处理！请在邮件里详细描述所需修复的问题，提供云存档账号密码，如果能修复是否能覆盖云存档等

2.由于最近更新版本较多，请各位大侠一定确定云存档的版本与我们最新一致！比如发布最新版本后，大侠在更新后确定版本号与公告无误的情况下上传对应云存档！再邮件发送我们！

【最近遇见个别玩家报告存档丢失】

1.是否没有更新到最新版？有些大侠能看到存档但是点击无效，需要更新到最新的版本才行！

2.之前为了解决某些安全软件权限导致的蓝屏、启动等问题，我们将存档目录做了一次移动，如果发现存档没有跟着官方的更新自动转移的玩家，可以前往之前目录看看存档是否还在：（如若不行，还请联系官方客服邮箱3681313015@qq.com说明情况，万分感谢。请详细描述需修复的问题，提供云存档账号密码，如果能修复是否能覆盖云存档）

转移前的存档目录：

转移后的存档目录：

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