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买个可乐饼吧！ - Buy a Croquette! update for 6 May 2024

V1.0.2更新公告！

Share · View all patches · Build 14278418 · Last edited 7 May 2024 – 04:39:15 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community
感谢大家的支持与评测~~新的更新版本Ver1.0.2来啦！

游戏的开发者针对收集到的反馈进行了一些修复与优化~

Ver1.0.2更新内容：
  • 修复了部分文本的语法错误
  • 删除了密码锁笔记本中不必要的署名
  • 修复了办公室里无法打开电脑的bug
  • 修复了共鸣D区特殊情况下导致无法打开门的bug
  • 修复人物档案中角色出生年份错误：1992年实际上应当为1994年（即主角年龄为18岁）
  • 修复了进入特典-歧路正途时有概率不显示结局名和达成前提的bug
  • 降低了几处音量过大的音效
  • 修改了长野公园老太太的部分对白文本
  • 攻略手册修改：Akira End统一改为Oohara End
  • 新增了一小部分物品互动时的内容
  • 修复剧情上逻辑不合的地方：
    · 删除了Akiya End半藤明也在神门满家门外打电话时的『两天前』文本
    · 将Akiya End的部分演出移动到另一个场景
    · 将某些记录中的K队改为M队
  • 对玩家容易忽略、误解的地方稍微增强了一些提示：
    · 进入Masako End前，无法切换到其他结局路线
    · 特典-歧路正途的达成前提可以用确认键查看
    · Oohara End路线调查海报时发现物品
    · Akiya End倒咖啡处没有分支

我们后续还将带来其他更新！欢迎持续关注~ːGooseRoseː

2024.5.6
越青 & 梦结界工作室

Changed files in this update

Depot 2167961
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