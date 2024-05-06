版本号1.0.9.0更新

版本号1.0.9.0

2024年5月6日

[color=yellow]新增[/color]

1.实装steam成就系统。

[color=yellow]优化[/color]

1.增加转世天资加点100万倍率选项。

[color=yellow]win7及部分无法进入游戏解决办法[/color]

1.在steam游戏库左侧列表中，右键单机《修仙立志传》游戏名，选择“属性”菜单。

2.打开界面中，左侧选择“测试版”选项卡。将参与测试原本的“无”，改为“win7专用版”。

3.关闭属性界面，等待游戏更新成功后，进入游戏即可。

4.如依然无法游戏，或存在其他问题，请进入游戏Q群联系作者解决。

[color=yellow]游戏已经开发完毕、内容完整，会择机转为正式版！但优化与调整会持续进行！[/color]

小茫新游戏[color=yellow]《诸天刷宝录》[/color]，已经上线steam商店，预计三季度发售！

这是一款穿越诸天万界的刷宝冒险游戏。主角觉醒异能，自由穿越在修仙、历史、武侠、斗气、魔幻、未来等不同的位面。通过战斗收集分布于各个位面的装备、灵兽、角色、秘籍。详情点击商店页面了解！

游戏可肝，亦放置挂机！喜欢的朋友，千万记得[color=yellow]愿望单+关注[/color]二连击！

https://store.steampowered.com/app/2776450/_/