圆饼出击第7周

经过一段时间持续的日更，《闲置神话》的系统已十分稳定，基础玩法也落实齐全

接下来会更新游戏性更高的扩展玩法与优化各方面体验

由于部分工作需要连续多日开发，因此采用周报模式，每日在此处更新向大家汇报

20240506 周一

更新【角色】【属性】页面（终于找到地方放置这堆不知道该放哪里的信息拉），实际上，这也是一个关乎多周目堆叠属性玩法的页面，本周的更新也大部分会围绕此玩法进行开发

修正创建新档时可以提前看到主线任务的纰漏

20240507 周二 至 20240512 周日

（本公告将每日在此发布目前的开发进度与最新的更新说明）

更新路线汇报

《闲置神话》会以小步快跑，多个小更后稳定出产一个新玩法 — 直到完成，转至正式版的方式开发

下一个大系统是【多周目】— 这将是一个需要一定时间才能推出的系统（5月份左右），也会是让《闲置神话》蜕变并让可玩性和耐玩性倍数增长的最重量级的系统。做完这个之后 — 就是NPC们的回归了！！！

**我依然是那只 坚持不懈 画饼圆饼 的狮子，

《闲置神话》也是一个从 策划上/情感上 就想要持久运营的长线游戏，大家放心游玩

这把逆风局，让我们一起见证《闲置神话》绝地做饼的过程吧！**

祝大家摸鱼快乐

感恩