2024.05.05 更新内容

新增地牢建筑物

新增俘虏相关内容

原先攻打岛屿后，只有参与战斗的敌人有几率死亡，其他人员全部逃跑

1.修改后，岛屿被占领，所有未参加战斗的弟子将根据逃生几率进行逃跑，未能逃跑成功的将会成为俘虏（攻打电脑岛屿和电脑攻打我们的岛屿都会这样哦）

2.俘虏加入阵营后，出生栏会标记为俘虏状态，俘虏可以被安排从事任何工作和行为（俘虏不能指婚，招降弟子可以）

3.俘虏加入阵营后，忠诚度将根据对之前忠诚度进行处理，全部转换为负忠诚，比如一个忠诚1万的弟子，成为俘虏后忠诚度变成负1万，俘虏忠诚度增加只有家族弟子的一半

4.俘虏在设置界面可以进行修炼设置，可以选择是否运行俘虏修炼突破（允许的情况下，俘虏逃跑几率加大）

5.俘虏没有俸禄，工作不需要支付工资

6.被俘虏的弟子，有三个操作功能，

第1是关押，将其关押在地牢，可以大幅降低俘虏逃跑几率

第2是斩杀，直接将俘虏斩杀，获得其全部道具

第3是劝降，劝降需要俘虏的忠诚度达到6000方可

7.俘虏被劝降成功后，身份将转变为招降弟子，出生栏会有相应标记

8.藏经阁、自动赏赐、游历设置配置筛选条件的地方，新增俘虏，招降，默认俘虏不勾选

9.自身被俘虏的弟子，可以通过攻占对应岛屿，将弟子救回，弟子救回后身份不变

10.俘虏不可单独安排其游历，俘虏忠诚度越低逃跑概率越高，有俘虏在的岛屿，如果未有高于俘虏一个大境界的弟子驻守，俘虏逃跑概率大增

（建议没有高阶弟子驻守的岛屿，将俘虏关押在地牢，但是没有人驻守岛屿的地牢也拥有逃跑几率）

11.后续会逐渐优化增加更多俘虏相关事件和内容等

其他内容

1.优化下方信息栏，只保留五百条最新信息，可大幅减少挂机卡顿现象

2.优化换灵丹和绝品道体丹支持玩家自助选择道体

3.优化礼包码使用后，将自动存档，防止道具丢失

4.增加自动装备类型区分普通装备和法宝装备，可自动勾选

5.增加额外2个存档位置，总计拥有五个存档位置

6.优化藏经阁功法排列顺序

7.修复弟子从自己的储物袋使用道具和丹药，会打开弟子列表的问题

8.修复可能弟子会出现职位为无的情况

9.修复问道塔对于资质稍高的弟子无效问题