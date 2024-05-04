1、提升了银丝镯的资质强度，现在银丝镯对资质的加成效果提升了一倍。

2、修复在锦绣楼兑换器谱时标签点击后颜色不变化的bug

3、修复功法-中台感应篇，触发效果时会报错的bug。

4、修复乾坤挪移特性描述错误的bug

5、修复山地战斗地图和门派战斗地图当人物走到最左下角一格时，无法继续移动的bug

6、修复天山剑法必定命中，没有正确触发，仍会被闪避的bug。

7、修复奔雷剑法没有正确触发+20%附加命中率的bug。

8、在次修复了居湖之源没有正确加区家庄好感，反而加高家庄好感的bug，

本来打算这几天会补全四大门派和五个庄子的好感度任务。

这几天玩的人变多了，原来的bug层出不穷，全花在修不bug上了。只能再等等。

【其他】

如您有任何建议,或遭遇左下角跳出红字bug。

（1）请添加QQ群：173962599 反馈bug

（2）至百度贴吧【镖行天下游戏】 吧发帖

（3）您也可以将错误记录文件发送至邮箱：376748386@qq.com 。一定尽最快速度修复。

错误文件位置：

在C:\Users\用户名\AppData\LocalLow\SkyLight\BiaoXingTianXia 下的Player、Player-Prev 这两个文件