Ver. 1.03.0 is now available.

Please refer to the following for the updated contents.

Thank you for your continued support of "ASTRAL GATE".

■イベント修正

・特定ルートの第3層で発生する会話を追加しました。

■バランス調整

・スキル「挑発」の効果を僅かに上方修正し、効果内容の説明形式を変更しました。

・ジェミニのMHPを下方修正しました。

・ハイヴソーサラーのスキル「連続毒針」のダメージを上方修正しました。

・赤の審判者のMATとAGIを上方修正しました。

・赤の審判者のスキル「断罪の炎」の継続ターン数を3から4に修正しました。

・青の執行者のMHPを上方修正しました。

■テキスト修正

・バネーシャの行動パターンの説明形式を変更しました。