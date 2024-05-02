《下一站江湖Ⅱ》正式版第十次更新公告（版本号：1.1.12(10)）

​《下一站江湖Ⅱ》将于5月3日更新客户端（各位大侠退出游戏重启更新即可），将修复一批重要BUG！

【更新时间】

1.Steam、蒸汽平台版本预计将于5月3日01:00更新

（感谢各位大侠的理解，我们会尽量提前完成更新）

【重要感谢】

1.今年内，此刻起：我们商店首页展示规划中的所有玩法DLC（比如江湖霸图、MOD编辑器）、身份线DLC（比如千金线、书生线）全部免费更新！（我们未来会做一些纯外观的恰饭DLC收费。但是我们会把承诺送给购买了首发DLC的玩家的两个限定免费外观DLC做好发布后才会考虑这事儿）

2.预估的最近更新节点：5.6号及5.10号（10号版本将放出手柄适配第一期）；10号过后我们再公布下一批！（如果有紧急问题，我们会临时加更！）

【攻略查询、BUG及优化提交】

白天都在跑版本，群里或者外网很多消息可能看不到

1.各位大侠可以前往《下一站江湖Ⅱ》官网，点击右上角提交优化建议和BUG，同时也可以查询反馈进度:

下一站江湖Ⅱ官网

http://jh.inmotiongame.com

（很多需要攻略交流的大侠也可以点击这里，右上角进入官方攻略交流专区）

2.也可以直接进入BUG及优化进度表直接查询：（我们所有BUG的修复顺序是按照大侠们提交给我们的相同BUG条数多少来排序的，因为人手有限，还望大家见谅!但一定会清理完）

BUG修复进度表：

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/buglist

优化更新进度表：

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/proposelist

【五一活动】

“下一站江湖Ⅱ首届共创大会”已在贴吧开启：大家一起来设计你们心目中的江湖应有的奇遇、故事、恩怨情仇，共创江湖！（活动链接）欢迎大家踊跃参与，官方也将提供包括Switch、京东卡、周边在内的大量好礼！

活动链接：

https://tieba.baidu.com/p/8995100083

【海外专区】

特别感谢海外大侠的支持，因此我们特地为海外玩家增开设了discord，欢迎各位海外玩家加入discord进行讨论、查询攻略，欢迎各位海外大侠提出宝贵意见和建议

Discord:https://discord.gg/BxwHtEhh

【重要补充提示】

1.支线百废待兴4 进入神兵山庄（已修复）：触发主角对话去神兵山庄，（老档）卡这里的玩家直接进去找到顾池渊（1110，615）也可以继续完成任务

2.委托任务中的NPC是会死亡的，接了委托久了不去做，NPC死亡会导致任务失败；建议接了委托任务的大侠尽快前去完成！

3.之前没有接取到身世之谜三任务的玩家在淮陵263,654可正常接取；

4.幻梦之影任务有部分场景有高度限制，建议玩家最好轻功学全以后再做这系列任务

5.有遇见视角及人物歪斜问题的大侠，关闭360等软件即可修复。

6.当前大家报告的BUG以奇遇支线为主，细节问题较多：因为我们的奇遇任务不是类似“通马桶类”的常规模板任务（比如大家吐槽较多的悬赏及委托），每一个奇遇都是全新设计、独立脚本完成，而且数量庞大，需要单独一个个处理；因此解决起来速度较慢，还望各位大侠理解！我们目前正全力赶工，一定会在最快的时间内修复完成！

7.指引优化，显示了生活技能制造点的图标

8.操作优化，右键单击物品即可使用

9.打造指引优化，只要有材料，鼠标挪上去可以直接看；没材料话，去打造界面在打造需求材料那里悬浮鼠标也可以看到

10.提示优化，增加配方“已学习”标签

【邮件修改老档提醒】

1.我们已于之前的更新修复了不少BUG，其中部分修复只能对更新后的版本生效：比如无心地宫BUG！因此遇到对应BUG但又舍不得删档重新来过的大侠们可以联系我们客服邮箱3681313015@qq.com由我们手动帮你处理！请在邮件里详细描述所需修复的问题，提供云存档账号密码，如果能修复是否能覆盖云存档等

2.由于最近更新版本较多，请各位大侠一定确定云存档的版本与我们最新一致！比如发布最新版本后，大侠在更新后确定版本号与公告无误的情况下上传对应云存档！再邮件发送我们！

【本次更新内容】

1.解决侠云录老档更新后依然无法挑战的问题：增加了新NPC天机阁管事，可在云鹤村（1105，1463）重置侠云录排名。（万分感谢提出这个建议的大侠，正在一个个手动改帮大侠们改老存档的小编跪谢！）

2.修复了播完结局动画后可能会卡住的问题

3.感谢多位大侠、UP主给我们的建议，过于“阴间的”山洞石门设计大大降低了大家探索世界的乐趣；我们特意为此添加了石门特效，现在的地宫、山洞的入口更明显了。

4.收到部分大侠的建议，我们优化了可进行交易的商人提示，对交易商人添加了对应icon，在场景里大家更容易分辨出哪些NPC可作为商人交易。

5.收到了大家关于商店购买修为、及吃书的吐槽（不够武侠味），我们优化了修为宝册的产出：去掉了该书籍在商店里的购买！转而大规模投放到奇遇、打怪、委托、门派的相关玩法上！（有更多的建议的大侠，欢迎随时通过游戏内功能联系我们，提交您宝贵的建议，感谢！）

6.修复了险途崎岖奇遇NPC卡死的问题。

7.修复了姬旬奇遇无限触发的问题。

8.优化了成就计数显示

9.修复了技能“横战八荒”释放时角色不能移动的问题

10.修复了七星棋局无法进入的问题

11.修改了有时候esc无法关闭界面的问题

12.优化了秘法书籍的产出：根据大量玩家的反馈，不少身份的秘法书籍的产出缺失！我们重新核查优化了所有身份的秘法书籍产出，现在大家可通过各地对应身份的交易NPC、各随机交易NPC、怪物掉落获得！

13.修改了三十六洞的机关没有把门正确打开的问题

14.修改了带灵均去看六婶时六婶没有正确显示的问题

15.修改了百废待兴四支线没有任务指引的问题

16.优化了身世之谜三任务的接取逻辑，以便能能让玩家顺利接取到任务

17.调整了剑系招式-沧海-强化属性的附加伤害数值

18.调整了刚偏向触发的猛攻效果的暴击几率

19.修改了身份特技会突破瓶颈的问题，修改了身份特技的效果

20.调整了剑系招式沧海强化属性的附加伤害数值

【最近遇见个别玩家报告存档丢失】

1)是否没有更新到最新版？有些大侠能看到存档但是点击无效，需要更新到最新的版本才行！

2)之前为了解决某些安全软件权限导致的蓝屏、启动等问题，我们将存档目录做了一次移动，如果发现存档没有跟着官方的更新自动转移的玩家，可以前往之前目录看看存档是否还在：（如若不行，还请联系官方客服邮箱3681313015@qq.com说明情况，万分感谢。请详细描述需修复的问题，提供云存档账号密码，如果能修复是否能覆盖云存档）

转移前的存档目录：



转移后的存档目录：



最后，祝大家节日快乐！游戏愉快！

白玉京工作室 拜上