1、百货铺新增功能-锁定道具

现在在百货铺转移道具时,按住Ctrl可锁定道具。

2、主线任务添加了请玩家提前存档的提示。

3、修复地点面板，任务，功能，传闻，不会自动弹回顶部的bug

4、修复饿熊袭人事件不会正确显示名称的bug

5、修复任务面板拖动传闻、悬榜、主线任务可超出UI面板的bug

6、修复主界面任务面板列表不会自动弹回顶部的bug

7、修复在某种情况下无法查看悬榜列表第二个任务点击无效的bug。

8、修复悬榜任务会出现要基础剑法书籍的bug

9、修复新增了锁定功能后出现的红字bug

10、修复完成主线任务时，后台会意外调用循环导致浪费资源的bug。

【其他】

如您有任何建议,或遭遇左下角跳出红字bug。

请添加QQ群：173962599 反馈bug

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一定尽最快速度修复。

错误文件位置：

在C:\Users\用户名\AppData\LocalLow\SkyLight\BiaoXingTianXia 下的

Player、Player-Prev 这两个文件