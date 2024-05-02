1、修正人物面板人物模块显示错误的bug

2、修正人物面板技艺属性在某种情况下显示会出现乱码的bug。

3、调整了大地图地名的字体。

接下来的更新目标是完成10+传闻支线,用于提升四大派和五庄子的好感度,以快速开启门派和庄子的功能。

4、修复在锦绣楼、神兵阁、清风观、天宝楼购买道具时,地点面板没有实时刷新好感，需要重入地点面板才刷新好感的bug。

5、新增选项-自动接取信镖

现在勾选自动接取信标后，镖队在到达城市或村庄后，会自动接取该地点的所有信标

6、新增选项-自动切换功法

现在勾选该选项后,当人员功法修练满时,或自动切换为其他未修炼满的功法。（战斗中也可以自动切换）

大家再也不怕忘记修改当前修练功法浪费经验了。

【其他】

如您有任何建议,或遭遇左下角跳出红字bug。

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一定尽最快速度修复。

错误文件位置：

在C:\Users\用户名\AppData\LocalLow\SkyLight\BiaoXingTianXia 下的

Player、Player-Prev 这两个文件