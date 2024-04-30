更新日志：24-4-30

调整影响驱毒效果的公式参数，由毒术造诣的500%提升为1000%

调整了万蛊坛中毒树成长与开花的动画效果，使其与所含毒素比例及可炼制的王蛊类型挂钩

将混合毒素“裂皮碎骨”、“血火阴杀”、“化骨封髓”、“寒锥锁脉”、“锁血凝髓”、“绝脉乱心”调整为月份更替时触发，并调整了相关说明文本

调整了“出神之地”中与化身战斗的剧情分支与部分措辞标点