更新日志：24-4-30

修复错误：
一、产业：
- 修复了产业建筑“凤凰台”、“藏书阁”、“画影轩”的效果数值错误的 BUG
- 1.1. 修复错误后，这些建筑在经营者造诣较低时的效果将高于原先的版本，但造诣很高时的效果将低于原先的版本
二、界面：
- 修复在获得物品界面中，已损毁工具的Tips里持有数量显示错误的BUG
- 修复铭刻没有可铭刻特性的角色后，查看铭刻界面时报错的 BUG
三、地区剧情：
- 修复剧情道具《孤鸾镜水谣》赋予的特性在梦回后未正常消失的BUG
- 修复金刚地区剧情中，未遇到骷髅僧战斗且金刚昌盛后，高僧灵魂还在轮回台中的BUG
- 修复金刚地区剧情NPC卓玛成为太吾同道前后属性不一致的BUG
- 修复部分情况下姬穸面对造化生人或经历过化魂的太吾时无法触发特殊台词的BUG
四、其他：
- 修复过月时如果NPC向他人请求帮助解毒，对方身上唯一的可用解毒药物被淬毒且被验毒成功时报错的 BUG
- 修复青庐交拜的春宵行为无法使青髓若蛊变为青髓成蛊的BUG
- 修复高僧志向“了悟轮回”无法投胎到同道可生育的女性角色的 BUG
- 修复当身中混合毒素“毒火焚心”的角色触发常时毒素效果，袭击并杀死其它身中混合毒素的角色时报错的 BUG
- 修复高阶外道巢穴生成数量过少的BUG
- 修复梦回后进入出神之地，相枢化身台词未改为梦回后特殊台词的BUG
优化调整：
一、产业：
- 调整了产业建筑“藏书阁”修复书籍的工作进度值要求，9~6品书籍增加100点进度要求、4品降低400点、3~2品降低600点、1品降低400点
- 调整了产业建筑“凤凰台”的效果，由增加影响范围内所有人物的“调息吐纳”属性，改为直接减少范围内所有人物的内息紊乱
二、其他：
-
调整影响驱毒效果的公式参数，由毒术造诣的500%提升为1000%
-
调整了万蛊坛中毒树成长与开花的动画效果，使其与所含毒素比例及可炼制的王蛊类型挂钩
-
将混合毒素“裂皮碎骨”、“血火阴杀”、“化骨封髓”、“寒锥锁脉”、“锁血凝髓”、“绝脉乱心”调整为月份更替时触发，并调整了相关说明文本
-
调整了“出神之地”中与化身战斗的剧情分支与部分措辞标点
-
调整了外道巢穴和义士据点的生成逻辑，使其生成更加稳定
- 5.1. 主要城市地图将可能生成最为高级的外道及义士巢穴
- 5.2. 门派地图将可能生成相较于主要城市略为低级的外道及义士巢穴
- 5.3. 其它地图将生成相对级别较低的外道及义士巢穴
三、神龙DLC：
- 删除了蛟的养育方针“任其成长”在最后一月的养成过月事件
新增内容：
一、战斗：
- 为掌血功、鸩羽香、阴风蝎子手、黄泉指、大花曼陀罗指、寒冰刺骨法新增效果：在施展结束后根据功法发挥成数，施加一个减少敌人或增加运用者对应毒素抵抗的战斗状态
二、产业：
- 为受到其他定居点文化/安定值影响的经营性建筑新增悬停Tips显示“安定/文化需求”、“定居点影响值”、“提供影响的定居点”等信息
- 为经营性建筑新增了显示影响产出的参数来源及预计产出的悬停Tips
三、其他：
-
在若蛊的悬停Tips中新增了被同类王蛊增幅时的效果显示
-
万蛊坛界面的“炼制王蛊”新增了当前总毒量的显示，以及当月连续炼制王蛊会导致消耗增加的说明
-
新增了当人物身中混合毒素时，在人物菜单的“伤病”界面的心脏处高亮显示混合毒素详情的悬停Tips
-
进入游戏时新增了“游戏处于开发中”的弹窗提示，并附带更新日志与反馈的官方链接
-
新增剑冢见闻功能：
- 5.1. 击败出冢化身将会获得“剑冢见闻-虚”，可与人物触发普通见闻交互
- 5.2. 击败剑冢化身将会获得“剑冢见闻-实”，可与人物触发特殊互动以获得道具、功法、同道等奖励
- 5.3. 进入游戏后将会获得已击破剑冢的“剑冢见闻-实”
壁纸下载：
门派和技艺壁纸已在螺舟官网开放下载，点击链接前往螺舟官网下载你喜欢的壁纸吧。
Changed files in this update