1、修复战斗类悬榜任务的好感度奖励本应该是10/20结果恒定为1的bug。

2、修复海难会丢失两次相同镖物，导致报错的bug。

3、新增传闻支线 压寨夫人

此支线可在听风楼打听到,为唯一触发（仅可触发1次）,可大幅提升高家庄好感度。

4、新增传闻支线 水之源

此支线可在听风楼打听到,为唯一触发（仅可触发1次）,可大幅提升区家庄好感度。

这几天bug修的差不多了，接下来会增加游戏内容。

现在听风楼可以累计2个传闻了,原有10+个传闻不太够用了。接下来会增加大量传闻支线填充内容。

预计每个地点会有1-2个独特的传闻支线（大幅提升好感,但仅能触发1次）和1-2条可重复刷好感的传闻支线。

【其他】

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您也可以将错误记录文件发送至邮箱：376748386@qq.com 。

一定尽最快速度修复。

错误文件位置：

在C:\Users\用户名\AppData\LocalLow\SkyLight\BiaoXingTianXia 下的

Player、Player-Prev 这两个文件