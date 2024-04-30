2024.04.30游戏更新通知！

各位指挥官，今天下午（4月30日）15:00游戏将进行更新，游戏需停服维护，维护时间预计3小时，可能会提前或者延迟。请各位指挥官提前做好无法登陆的准备，避免造成不必要的损失。本次更新内容如下：

增加新功能：捕鱼玩法

游戏优化：

新手剧情调整

科技完成后不需要收取，自动完成

战斗场景内去掉血条下面的数字，舰长技能图片待技能放完再消失

战舰品质图标更换

章节任务任务完成时增加特效

立即和免费升级不占用建筑队列

调整舰队界面ui布局

舰长宴会抽奖奖池修改

战舰令界面默认显示可领取奖励界面

战斗动画增加4倍数播放，并且退出战斗场景会记录倍数设置

舰长快速升级界面可长按升级按钮快速使用道具升级

邮件内全部已读按钮改成一键领取

舰长入口改到主界面，宴会入口放到舰长界面内

活动栏默认是展开状态

战舰提升新能界面增加舰队功能，可快速切换不同舰队战舰

稀土转盘加跳过动画功能

战役出战界面增加更换阵型和查看舰队详情功能

商城特价栏道具有免费购买次数时，增加红点提示

战斗失败界面添加提示战力跳转

在港口装填弹药，弹药不足时，弹窗跳转军火工厂生产

调整舰长经验书增加经验量，移除关卡获得舰长经验，增加关卡、海盗获得舰长经验书

数值投放：VIP与首充

数值投放：战舰令

数值投放：礼包

数值投放：排名奖励

数值投放：据点

军火工厂工厂生产弹药基础数量增加

可扫荡关卡增加可扫荡提示

替换穿甲弹道具图标

舰长可进阶，技能升级，上阵，升级，合成，宴会有免费次数增加红点提示

舰长升级道具图标更改

舰长升级、舰长技能升级添加特效

增加舰长进阶成功界面

舰队界面新增空位上阵，舰长操作红点

世界出征状态界面更改

获得新战舰碎片时物品舰队碎片处显示红点

舰队内上阵战舰可以进阶时，增加红点提示

世界据点战、出征状态、采集舰队战舰出征后，按钮入口处增加红点提示

新增舰长礼包、战舰礼包

战舰升阶等级修改为30级

在商城-军事新增海龙型潜艇碎片

bug修复：

支线任务已全部领取完成未消失，并且还显示了红点

战舰提升性能提示配置格式错误提示

提升等级后，返回舰队的等级并没有刷新

战舰提升性能界面切换战舰，战舰资质没有及时刷新