《太吾绘卷》更新计划

亲爱的太吾们，大家好，

从2022年至2024年，我们同舟并济，共同经历了19个月、总计36次的大型更新和107次普通更新，非常感谢您对《太吾绘卷》的支持和厚爱！

在EA（抢先体验阶段）结束前，我们将针对后续更新计划中大家关心的重点内容，进行一些简单说明。

再次感谢您一直以来的支持与理解，是您的陪伴与关注，让我们有机会不断完善和进步，同时这也是我们一直以来坚持不懈制作游戏的重要动力。

我们会不断努力，为大家制作更好玩的游戏！