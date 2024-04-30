2024年4月30日版本更新说明

各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.57版本，更新内容如下

创造模块

●新增宝物编辑可以设置宝物的发现郡可多选数据

内政模块

●当任免了太守/县令/关守，并且官员到任后，城市内附属官员会自动上任一名城市长官的幕僚人员代署理职务内容

●这些署理官员可以被主动任命正式武将，如果卸任了太守/县令/关守也自动卸任

●郡丞署理：所需求属性为太守的1/5

●郡尉署理：所需求属性为太守的1/5

●县尉署理：所需求属性为县令自身的1/5

●关尉署理：所需求属性为关尉的1/5

剧本模块

●修复了禅让徐州事件的时间问题

逻辑模块

●优化了探索宝物的计算方法，会更加优先计算探索本郡专属的宝物

●优化了探索宝物的计算方法，智力越高探索好宝物的概率提升

武将模块

●删除了一个重复的武将：枣坻

●新增武将：邓展

●优化了部分武将的五维属性、兵种指挥和特性：朱褒、忙牙长、陈式、谷利、赵咨、夏侯儒、杨锋、金环三结、费耀、朱赞、秦朗、韩起、胡质、骆统、张温、费祎、曹熊、吕凯、贺达、高翔、滕胤、尹赏、刘琮、隐蕃、孙奂、向宠、张虎、带来洞主、曹彪、王肃、刘劭、岑威、曹宪、卑衍、张缉、刘敏、吕据、乐綝

优化和修复

●修复了师徒忠诚计算错误

●修复了曲长也可能会增加功绩与属性经验的问题

●优化了调度和移动武将地图界面的显示

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