2024年4月30日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2024年4月30日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

活动

1、5.1-5.7“长假经验不用愁”活动开启，领奖时间5.8-5.14；

2、5.1-5.14 “进淄赶考争头名”活动开启，领奖时间 5.15-5.21；

3、5.1-5.7“花车道喜经验升”活动开启，可免费领取限时称号“劳动最光荣”、烧烤骰子与摩天轮体验券；

4、5.1-5.7“巧夺天工有神助”半价关闭，轮换开启”寻仙护符惊天动“半价活动，活动期间寻仙十次橙色护身符出现概率大幅提升；

5、5.1-5.7“仙侠录卡片十连抽”活动开启，活动结束后将关闭；

6、4.30-5.7节日期间“充值大回馈”内容调整；

7、4.30-5.7节日期间团购内容调整；

8、4.30-5.7十方镇姜乐儿处新增出售限时节日礼包；

优化项

1、开放了更多采风地图；

2、仙府战周3晚23点45，将增加一次领地小结算，可获得领地一半产出；

3、仙府战传送NPC位置调整优化；

4、副本内右上活动图标隐藏优化；

bug修复

1、修复了仙府战结束后仍有开打提示的问题；

2、修复了摩天轮钻石转盘0点未重置的问题；

3、修复了采风祝福不显示照片名称的问题；

4、修复了狩猎副本困难模式掉落异常的问题；

5、修复了时效外观类道具在界面或者货架上未正确显示时间的问题。