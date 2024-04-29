《下一站江湖Ⅱ》正式版第八次更新公告

《下一站江湖Ⅱ》将于4月29日微更客户端（各位大侠退出游戏重启更新即可），我们将修复BUG及优化进度表上统计的来自于各位大侠提交的相关内容若干条（本次更新内容包含了第七次版本更新内容）。

【更新时间】

Steam、蒸汽平台版本预计将于4月29日22:30

（感谢各位大侠的理解，我们会尽量提前完成更新）

【重要感谢】

1.今年内，此刻起：我们商店首页展示规划中的所有玩法DLC（比如江湖霸图、MOD编辑器）、身份线DLC（比如千金线、书生线）全部免费更新！（我们未来会做一些纯外观的恰饭DLC收费。但是我们会把承诺送给购买了首发DLC的玩家的两个限定免费外观DLC做好发布后才会考虑这事儿）

2.预估的最近更新节点： 4.29或者4.30、5.2或5.3号；这一批更新完，我们再公布下一批！（如果有紧急问题，我们会临时加更！）

【BUG及优化提交】

白天都在跑版本，群里或者外网很多消息可能看不到

1.各位大侠可以前往《下一站江湖Ⅱ》官网，点击右上角提交优化建议和BUG，同时也可以查询反馈进度:

下一站江湖Ⅱ官网

http://jh.inmotiongame.com

（很多需要攻略交流的大侠也可以点击这里，右上角进入官方攻略交流专区）

2.也可以直接进入BUG及优化进度表直接查询：（我们所有BUG的修复顺序是按照大侠们提交给我们的相同BUG条数多少来排序的，因为人手有限，还望大家见谅!但一定会清理完）

BUG修复进度表：

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/buglist

优化更新进度表：

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/proposelist

“下一站江湖Ⅱ首届共创大会”已在贴吧开启：大家一起来设计你们心目中的江湖应有的奇遇、故事、恩怨情仇，共创江湖！（活动链接）欢迎大家踊跃参与，官方也将提供包括Switch、京东卡、周边在内的大量好礼！

活动链接：https://tieba.baidu.com/p/8995100083

【关于主线任务——身世之谜的说明】

最近我们接到部分大侠反馈主线任务——身世之谜存在BUG导致无法进行下一步的情况，在这里给大侠做一下说明：

1.身世之谜二任务破解机关，玩家在任务地点周围和三个机关的光点互动拆除机关即可

2.完成身世之谜二任务没有接取到身世之谜三没有接取到的玩家，前往淮陵大门263，654位置即可触发

【近期容易被各位大侠忽略的几项优化】

1.指引优化，显示了生活技能制造点的图标

2.操作优化，右键单击物品即可使用

3.打造指引优化，只要有材料，鼠标挪上去可以直接看；没材料话，去打造界面在打造需求材料那里悬浮鼠标也可以看到

4.提示优化，增加配方“已学习”标签

【内容优化】

1.优化了万事通的花钱打听消息能获取的道具的列表:

1)上次更新我们优化了被大家吐槽的万事通打听消息获取道具的方式：由之前的自行前往获取，中途可能被NPC截胡改成了打听成功后直接飞鸽传书获得！

2)本次更新，万事通打听消息获取道具的范围由全道具列表里随机读取改成了固定数量（141个）道具列表随机读取，同时：

a、包打听能获得的金色道具有且只有一个，为唯一金色秘籍：金蟾功的产出方式

b、包打听能获得的奇遇道具品质最高为紫色：包括5种紫色秘籍、5种蓝色秘籍、5种绿色秘籍、各种装备、丹药、配方等

c、再次感谢为我们提供意见的大侠：的确在去掉截胡机制后，仅通过万事通便有机会获取全部的游戏道具，严重影响了单机游戏的快乐！

3)我们也听到了部分大侠的反馈，希望能还原之前的截胡获取方式；我们正在观察收集大家的意见与反馈。如果大多数玩家支持，我们将在更高难度还原NPC截胡机制！并尝试将它优化的更生动有趣：比如，去找截胡你机缘的NPC报仇，用剑告诉他有些东西是他不能动的！

2.优化了灵均模型。

3.优化了武器隐照模型为枪

4.优化了捏脸界面按ESC退出

5.完善了剑系顶级秘籍：独孤剑诀，并增加了获取方式

6.开放了刀系顶级秘籍：七杀狂风刀

【BUG修复】

1.修改包香诱人奇遇未显示完成的问题

2.修改神兵山庄物品掉落的问题

3.更改了门派悬赏和部分任务会扣npc和门派好感的异常

4.修改了天级叛徒无法完成的问题

5.修改了动作模式下无法化缘的问题

6.修改了青玉门拥有太初剑宗秘籍的问题

7.调整了捕快任务的熟练度获取值

8.修复了动作模式下对话快速点击鼠标，对话结束后鼠标未隐藏的问题

9.修改了豫京1494，386丹灵和丹宗人物重养

10.修改了1280，1220处 NPC浮空

11.修改了地图坐标1186,1366 这个位置的宝箱

12.修改了部分菜单中,比如线索,推理等 esc返回键 失灵,卡顿

13.修复了在序章，提前装备时装，无法学习万法森罗

14.修复了莲蓬糕，道口烧鸡的材料糯米背包里有，但制作时烹饪台界面数量显示为0导致无法制作

15.修改了配方-仙米釀無法開啟學習的问题

16.修改了游戏内门派商店错位：关系里昭月擅刀，宗内宝藏居然是嵩室山的拳。又如昭月的浩星撼日在信陵（商店）内，溯海的纯阳掌在昭月内。

17.修复了部分类型道具打听了不能送达的问题。

18.尝试修复了悬赏任务不刷新的问题。（需等待时间或者打坐刷新）

19.修复了部分类型道具打听了不能送达的问题。

20.修复了点击以武会友后没反应的问题。

21.修复了赌瘾难戒奇遇异常的问题。

22.修复了部分门派无法晋升的问题。

23.修复了御猫心诀没有奖励的问题。

24.修复了窃剑小贼悬赏无法完成的问题。（老档需要联系客服邮箱3681313015@qq.com由我们手动处理，请详细描述所需修复的问题，提供云存档账号密码，如果能修复是否能覆盖云存档）

25.修复了部分线索道具使用后线索也随之消失的问题

26.修复了无妄之灾任务没有获得纸条的问题

大家最近提到的时间暂停、悬赏刷新、打坐刷新等问题官方还未能复现，希望遇见该问题的大侠能通过BUG表传递相关信息以及云存档给我们，我们将尽快处理！

最近遇见个别玩家报告存档丢失：

1)是否没有更新到最新版？有些大侠能看到存档但是点击无效，需要更新到最新的版本才行！

2)之前为了解决某些安全软件权限导致的蓝屏、启动等问题，我们将存档目录做了一次移动，如果发现存档没有跟着官方的更新自动转移的玩家，可以前往之前目录看看存档是否还在：（如若不行，还请联系官方客服邮箱3681313015@qq.com说明情况，万分感谢。请详细描述需修复的问题，提供云存档账号密码，如果能修复是否能覆盖云存档）

转移前的存档目录：

转移后的存档目录：

再次感谢各位大侠提供的BUG线索与优化意见，我们一定会尽可能的丰富这个江湖世界！我们后续计划在五一添加死亡后回读档界面功能及默认开启自动存档、五月10号左右添加手柄适配第一期（功能的确太多了，适配进度较慢，泪求大家多多等待）、月底资料片添加数十部耳熟能详的神功绝艺以及大家所期待的身份门派的完整玩法及剧情代入，敬请期待！

白玉京工作室 拜上

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