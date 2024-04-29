新增-听风楼累存2个传闻

1、新增，现在黑市可以累计2个传闻了（每月1个，最多累计2个月）

2、修复海鲸航线航行时,可以正常触发陆地事件和劫道事件的bug

3、修复黑市不刷新的bug

4、修复棕熊闪避后会一直卡在闪避动作的bug

5、修复升级特质时,后台意外调用循环，会额外计算占用内存,导致可能出现卡顿的bug。

6、修复 江湖救急、路见不平、江湖败类 区域任务在林中道未正确指向偶家庄好感度的bug

7、修复可以丢弃镖物的bug

8、修复队伍背包和镖局仓库的镖物不会按送达目的地自动排列的bug

9、修复了在丹房制作丹药时,制作所需天数与预期天数翻倍的bug。

10、略微提高了四大派人员的基础血量

11、修复五阳剑诀的体魄加成伤害原本是70%体魄数值,结果错误的配置为了700%体魄加成的bug。现在五阳剑诀应该不会那么离谱了。

12、提高了新手指引任务给的资源和金钱奖励。

13、降低了技艺等级对词条所需的印象，从50点技艺/词条等级 降低为40点技艺/词条等级

14、修复了一个bug，该bug导致老虎模型贴图错误。不接受光照，导致黑糊糊一团的bug。

15、大幅提高了四派大师兄和掌门的基础血量。