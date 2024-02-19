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少侠的江湖 update for 19 February 2024

0.67版本更新说明

Share · View all patches · Build 13493762 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.更新《正邪大战》任务，完成手艺人任务后可在聚贤庄触发
2.开放等级限制到70级，新增3个70级装备
3.新增三个称号和1本秘籍，可在《正邪大战》系列任务获得
4.更新主线《天谴修罗》的部分任务
5.小乞丐处增加新的事件
6.可通过交易行或江湖小报获得新物品：逆天拼图小助手
7.武功升到满级后可增加相应的资质（若更新版本前已满级则无法增加）
8.寻宝增加保底，动画速度加快，提高了获得高级物品的几率
9.加强了双手互搏、笑傲江湖曲、饮血魔功、神农百草经的属性，七伤拳变为双体攻击
10.物品栏可开关图标显示，更为简洁

Changed files in this update

Depot 2610691
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