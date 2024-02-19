0.67版本更新说明

1.更新《正邪大战》任务，完成手艺人任务后可在聚贤庄触发

2.开放等级限制到70级，新增3个70级装备

3.新增三个称号和1本秘籍，可在《正邪大战》系列任务获得

4.更新主线《天谴修罗》的部分任务

5.小乞丐处增加新的事件

6.可通过交易行或江湖小报获得新物品：逆天拼图小助手

7.武功升到满级后可增加相应的资质（若更新版本前已满级则无法增加）

8.寻宝增加保底，动画速度加快，提高了获得高级物品的几率

9.加强了双手互搏、笑傲江湖曲、饮血魔功、神农百草经的属性，七伤拳变为双体攻击

10.物品栏可开关图标显示，更为简洁