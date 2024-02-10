2024-02-10 5.7版本 更新内容

新增：
数字伤害UI
真人在线人数显示UI
优化：
中途加入改为跳伞加入（此功能可能保留到正式发布）
加载界面
枪口火焰
下车自动停止警笛
地图建筑优化
第一人称优化
吉普车声音
观战时关闭背景音乐
最后阶段不能加入游戏
加快毒圈缩圈速度
修复BUG：
车上不能讲话
警笛相关bug
上下车开关门声音
狙有时候开不出来枪
吉普车，翻车不起作用
中途加入没抢
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优化：
中途加入改为跳伞加入（此功能可能保留到正式发布）
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枪口火焰
下车自动停止警笛
地图建筑优化
第一人称优化
吉普车声音
观战时关闭背景音乐
最后阶段不能加入游戏
加快毒圈缩圈速度
修复BUG：
车上不能讲话
警笛相关bug
上下车开关门声音
狙有时候开不出来枪
吉普车，翻车不起作用
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