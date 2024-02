VALENTINE'S EVENT AVAILABLE NOW!!!

Are you sure you want to view these images?

VALENTINE'S EVENT IS LIVE!!! NEW SEXY DRESS OUTFITS, 29 NEW FREE-TO-EARN COSMETICS, BOSS CRATES, HEADGEAR 1 & 2 FEATURE, BUG FIXES AND MUCH MORE!!!

CLICK HERE TO WATCH THE TRAILER!!!

Greetings Maiden Nation! This is your Maiden Commander speaking. We couldn't be happier to announce that the 1.7.2a Valentine's Event patch is AVAILABLE NOW!!! Don't miss the new Valentine's free/paid cosmetics in the updated build. NEW SEXY DRESS OUTFITS, 29 NEW FREE-TO-EARN COSMETICS, BOSS CRATES, HEADGEAR 1 & 2 FEATURE, BUG FIXES AND MUCH MORE!!!

Please review the patch notes below for more information on what is included in the update.

IMPORTANT!!!! IF YOU HAD ISSUES WITH THE LOOKS FOR YOUR WARMAIDEN BEING BROKEN FROM THE LAST BUILD THIS BUILD SHOULD RESOLVE THE ISSUE! :heart: :heart: <3

THANK YOU ALL FOR YOUR PATIENCE AND WE HOPE THAT YOU ENJOY THE UPDATE!!!

Maiden Commander

Revision: LoM v1.7.2a

Release Date: 2/9/24

Patch Size: 14 Issues addressed

Review the build/patch/hotfix list below for a detailed list of resolved issues in the associated build/patch/hotfix.

1 - New Head Gear 2 slot has been added allowing for combinations of (2) Head Gears I.E. Hat and Earrings in character customization.

2 - Fixed a bug that caused an unnecessary empty space within the chat box when minimized.

3 - Corrected the description for Dark Keys and added text to inform how to earn Boss Crates.

From: Use Dark Keys to open Boss Crates from Blitz Mode.

To: Use Dark Keys to open Boss Crates. Earn Boss Crates by defeating Bosses with +15 DI (T1 Boss) or +30 DI (T2 Boss).

4 - The new Boss Crate mechanic has been expanded to add the following crates: Seraph Crate, Khione Crate, Artemis Crate, Isis Crate, Corruption Crate, Union Crate & Mecha Union Crate.

5 - (4) New Premium Cosmetics have been added.

6 - (23) Non-premium Free-to-Earn Cosmetics have been added.

7 - Fixed several bugs related to purchasing from vendors.

8 - 12th month loyalty reward has been added.

9 - Valentines day UI and cosmetics have been implemented.

10 - New cosmetics added to Epic and Weekly Crates.

11 - Fixed a bug that caused players to lose Atonement crates when spamming the X key.

12 - Made a change to make the World Boss icon more visible on the world map.

13 - Added a timed progress bar to make it more easily visible when the world boss will spawn.

14 - Fixed a bug that caused Looks to not work correctly in Character Customization.