2024年2月7日版本更新说明

各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.12版本，更新内容如下

优化和修复

●优化部分立绘形象

●修改部分子女未出仕的问题,

●修改自建单武将势力在剧本起始未出仕造成势力灭亡的问题

●修改俘虏调度错误

●修改单人任务时（征兵，修复城墙等）效果未增加的问题

●修改属性tips显示错误

●修改可以登庸其他势力俘虏的问题

●存档位置扩大到50

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