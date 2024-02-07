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创造三国志 update for 7 February 2024

2024年2月7日版本更新说明

Share · View all patches · Build 13394716 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2024年2月7日版本更新说明
各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.12版本，更新内容如下

优化和修复
●优化部分立绘形象
●修改部分子女未出仕的问题,
●修改自建单武将势力在剧本起始未出仕造成势力灭亡的问题
●修改俘虏调度错误
●修改单人任务时（征兵，修复城墙等）效果未增加的问题
●修改属性tips显示错误
●修改可以登庸其他势力俘虏的问题
●存档位置扩大到50

官方QQ1群：767611702（满）
官方QQ2群：721773813
创造三国志工作室

Changed files in this update

Depot 2340502 Depot 2340502
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