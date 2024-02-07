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Become an Adventurer update for 7 February 2024

Оновлення від 7.02.2024

Share · View all patches · Build 13394155 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

Добавлено налаштування клавіш керування
Змінена заставка головного меню
Тепер інформацію про завдання можна прочитати в описі книги в ключових предметах
Можливість стати власником замку ( відремонтувавши його )
Змінено нагороди

Changed files in this update

Depot 2672501 Depot 2672501
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