Добавлено налаштування клавіш керування
Змінена заставка головного меню
Тепер інформацію про завдання можна прочитати в описі книги в ключових предметах
Можливість стати власником замку ( відремонтувавши його )
Змінено нагороди
Become an Adventurer update for 7 February 2024
Оновлення від 7.02.2024
Добавлено налаштування клавіш керування
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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Changed files in this update