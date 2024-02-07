20240207修正更新2

更新部分已知bug
更新内容：
一.问题修正
1.图鉴中部分庄客无简介
2.庄客上官雪儿任务条件调整
3.任务「只有一个朱七七」进行中，不该触发任务「花落挟浪随」的错误
4.任务「不负仁义不负君」有可能不触发主线的问题
5.任务「洛阳嘴斗争霸赛」，NPC邹炎及唐糖糖未出现的问题(若未见邹炎及唐糖糖出现，请试着靠近围观群众触发剧情)
6.任务「神出鬼没」的战斗中，打败木夫人不该判定为战败
7.任务「唯有信心人」的战斗中，战斗场上物件未关闭
8.过早触发任务「决战」的错误
9.孔雀山庄机关阵任务建议等级错误
10.孔雀山庄机关阵成就条件错误
11.胡铁花感悟「共醉天涯」未获得正确状态
12.李寻欢感悟「舍生忘死」未正确减少抵御
13.陆小凤感悟「卧凤藏龙」推进时序错误
14.陆小凤心法「双目双聪」的文字描述错误
15.状态「连斩」的文字描述错误
16.状态「疲劳」的文字叙述错误
17.任务「林深终有涯」背景音乐未正确播放
18.修正商人交易发生复制的问题
19.战斗施放集气类技能时，会先将更换武器
20.机关道具造成单位死亡时，战斗地格不会正确显示的问题，如铁焰弹..等等
21.修正集气单体技能的目标被位移时，锁定线也会随之位移
22.修正架式值上限为10
23.修正战斗介面角色头像贴图显示错误
24.修正获得两把嵩阳铁剑的错误
25.修正部分心法icon显示错误
26.修正部分文字错误
游戏调整：
1.调整沈浪语音音量
2.庄客小马单挑事件。战败后回仁义庄，可再重新挑战
3.庄客金灵芝单挑事件。战败后回仁义庄，但不可再重新挑战
4.庄客郭嵩阳单挑事件对白调整，提示战败后将为游戏结束
5.调整辰雨招式「天魔血神」，获得的状态只持续1次行动
6.调整心法「风虎云龙」与「天下三十六水路」数值
7.调整李寻欢感悟「冷冽独梅」，行动结束后获得2重凝神
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