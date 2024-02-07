亲爱的东家们：

【江湖客栈】上线至今，迎来了我们第一个甲辰龙年。非常感恩所有东家们对客栈的关注与支持。在此新春佳节之际，我们为诸位准备了系列新春福利及限时活动，遥祝所有东家--阖家幸福、诸事顺遂、新春快乐！

1.登录福利：

* 【除夕】、【春节】、【大年初五迎财神】、【情人节】当天登录可获得特定道具兑换码；

兑换码通过邮件发放，在【设置】——【兑换】中输入后兑换；

2.在线福利：

* 2024年2月9日24点前注册的东家且客栈声望≥10级，若2024年2月9日24点仍然在线，即可获得【跨年红包】（通天珠×168、通天钥×6）；

2024年2月10日至2月17日每日14点在线即可获得【每日红包】（通天钥×1）；

2024年2月10日至2月17日每日20点在线即可获得【每日红包】（通天钥×1）；

3.限时福利：

* 2月10日至2月17日每日与指定NPC处领取红包和祝福。

2月10日当日与小卓对话，可获得通天钥×3（客栈等级≥10）;

2月11日当日与张梦辰对话，可获得精钢廉贞箱×1（客栈等级≥11）;

2月12日当日与买买提对话，可获得精钢贪狼箱×1（客栈等级≥12）;

2月13日当日与谷莫生对话，可获得破盒子×5,五鬼搬运符×5（客栈等级≥13）;

2月14日当日与阿依帕夏对话，可获得熔铁石×100,熔钢石×50,黑浆石×25,玄冥石×10,天外陨铁×10（客栈等级≥14）;

2月15日当日与说书人对话，可获得七门密函各1封（客栈等级≥16）;

2月16日当日与李岩对话，可获得修罗之血×68,日月精华沙×8（客栈等级≥18）;

2月17日当日与渔村小六对话，可获得崇祯通宝×5,通天钥×5（客栈等级≥20）;

2024年2月8日至2月17日每日与张梦辰对话可获得【年货补给】（客栈食物+80,客栈水+80）；

4.新春限定时装：

* 活动时间：新赛季开始——正月十六（2月25日）（暂定）；

活动内容：活动期间将开放限定池：【国粹限定】、【龙年限定】、【春节限定】、【忠熊限定】；

活动方式：客栈右上角赞助界面进入；







5.新春限定马倌：

* 活动内容：通天马倌限时返场

限定池：【龙年限定】龙血麒麟、【龙年限定】苍玉麒麟、【龙年限定】紫气麒麟；

永久池：【通天灵驹】、【汗血宝马】、【赤兔追月】、【绝影踏风】；

活动时间：2024年2月8日至2024年2月25日（暂定）；

活动方式：客栈左上角【通天马倌】按钮进入；





6.金票限时折扣：

* 活动内容：活动期间花费的金票兑换通天钥、蟠桃或通天珠时，消耗的金票数量降低30%；

活动时间：2024年2月8日至2024年2月25日（暂定）；

活动方式：客栈左上角【通天阁】进行金票兑换；

7.老玩家回归奖励：

* 活动内容：第一赛季结束后未登录的玩家均可领取【老玩家回归奖励】；

活动时间：【修罗战场】整赛季；

活动方式：满足获得条件的东家，可在邮件内领取；

回归奖励：客栈声望达到1级：通天珠x38；5级：通天钥x1；10级：通天珠x68；15级：通天钥x2；201级：通天珠x88；30级：通天钥x3；40级：通天珠x138；50级：通天钥x6。

感谢各位！祝您游戏愉快！

风林火山团队 敬上