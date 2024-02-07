《雪境公园》2月7日停服维护公告

尊敬的院长：

为了给院长带来更好的游戏体验，后勤科计划将于2月7日19：00对服务器停服维护，预计维护时长1小时。

停服维护期间，福利院将暂时关闭部分区域，以便检修稳定锚。还请您提前安排事务日程，避免造成不必要的异常波动。

在检修完成后，福利院将再次开启，届时更新补给也将派发至您办公室的邮箱。

感谢您的理解与配合。

【维护时间】

2024年2月7日19:00-2月7日20:00

【更新内容】

一、功能新增与优化：

1、活动卡池「梅香入酒映红颜」限时开启。活动期间，Ω级从属「梅雪绰影·月光」，Ω级从属「微醺·C4」投影成功概率限时提升。另外，当投影获得「梅雪绰影·月光」时，将额外赠送领袖「露娜」的皮肤「梅雪绰影」，更多详情可参阅活动卡池的规则详情。

2、新增从属「异化之门」「未知个体-赤」「未知个体-青」「未知个体-靛」「未知个体-黯」已投放至普通卡池「手稿上的返乡者」，院长可以根据需求投影。

二、技能与数值调整：

1、「北辰-信蜓」血量改为2，能量消耗改为2，从属技能更改为「绝境边缘II」：被击溃时，对正面与相邻从属造成3点伤害。

2、「自行无人机」从属技能「回收」的能量消耗改为1。

3、「自行射手」自定义技能「狙击」的能量消耗改为1。

以上从属的属性修改，将为玩家补偿1120雪尘，伴随维护完毕邮件发放。

4、「战术盾牌」从属技能「自动销毁」删除。

5、「愫络合-咲」攻击力改为2。