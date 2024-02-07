【主要内容更新】
增加主角团三人沈仲平、徐福兴和文可忻春节节庆风格主题服饰。
【主要问题修复】
1、 游戏主界面初始化游戏时间过长；
2、 第六案（上海）第一次休庭加载时间过长、闪退问题；
3、 优化整体内存占用；
4、 第一案（湖南）勘查镜子小游戏点击无反应
5、 使用自动对话跳句问题；
6、 增加垂直同步设置；
7、 潜行游戏疑团中任务失败，读档，打开疑团，疑团会重叠问题；
8、 优化特殊分辨率显示问题；
9、 词条页面上下键移动会跳到第一个问题；
10、部分机型第二案查看尸格详情还是第一案尸格的问题。
【次要问题修复】
-罗世文回忆片段中最后手里多了书
-引珠打牌小人厂字襟更换
-引珠证言开始厂字襟更换
-第一案主角照镜子厂字襟更换
-郝九尸体马吊牌红色
-照相机反了
-第四案结尾演出主角消失问题
-老丁年龄改成45岁
-伦敦一搜调查同学合照配图错误
-家乡夜景月亮更换
-结尾演出左手受伤优化
-船案报纸证据小图更新，详情描述更新
-制器谱卡死
-背包和收藏夹翻页增加支持右摇杆翻页
-部分尸检内容更新
-结局页UI优化
-马吊牌证据描述修改
-第一案勘查镜子立绘加载有误
-马捕头指关键位置区域增大
-章节选择加选中框、切换音效
-鲁米诺化学式更新
-干将莫邪及显微镜词条更新
-特殊分辨率手柄操作小游戏问题
-马吊牌加红道
-插座位置更换
-殷夫人刀和烛台统一
-车钟环节及答案修改
-船案最开始两句打牌立绘配个名字
-玻璃碎片去掉西西
-洋货铺tl里加柜子中的商品
-多处错别字修改
Changed files in this update