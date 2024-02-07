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山河旅探 Murders on the Yangtze River update for 7 February 2024

2月7日更新说明

Share · View all patches · Build 13390482 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【主要内容更新】
增加主角团三人沈仲平、徐福兴和文可忻春节节庆风格主题服饰。

【主要问题修复】
1、 游戏主界面初始化游戏时间过长；
2、 第六案（上海）第一次休庭加载时间过长、闪退问题；
3、 优化整体内存占用；
4、 第一案（湖南）勘查镜子小游戏点击无反应
5、 使用自动对话跳句问题；
6、 增加垂直同步设置；
7、 潜行游戏疑团中任务失败，读档，打开疑团，疑团会重叠问题；
8、 优化特殊分辨率显示问题；
9、 词条页面上下键移动会跳到第一个问题；
10、部分机型第二案查看尸格详情还是第一案尸格的问题。

【次要问题修复】
-罗世文回忆片段中最后手里多了书
-引珠打牌小人厂字襟更换
-引珠证言开始厂字襟更换
-第一案主角照镜子厂字襟更换
-郝九尸体马吊牌红色
-照相机反了
-第四案结尾演出主角消失问题
-老丁年龄改成45岁
-伦敦一搜调查同学合照配图错误
-家乡夜景月亮更换
-结尾演出左手受伤优化
-船案报纸证据小图更新，详情描述更新
-制器谱卡死
-背包和收藏夹翻页增加支持右摇杆翻页
-部分尸检内容更新
-结局页UI优化
-马吊牌证据描述修改
-第一案勘查镜子立绘加载有误
-马捕头指关键位置区域增大
-章节选择加选中框、切换音效
-鲁米诺化学式更新
-干将莫邪及显微镜词条更新
-特殊分辨率手柄操作小游戏问题
-马吊牌加红道
-插座位置更换
-殷夫人刀和烛台统一
-车钟环节及答案修改
-船案最开始两句打牌立绘配个名字
-玻璃碎片去掉西西
-洋货铺tl里加柜子中的商品
-多处错别字修改

Changed files in this update

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