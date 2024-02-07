【主要内容更新】

增加主角团三人沈仲平、徐福兴和文可忻春节节庆风格主题服饰。

【主要问题修复】

1、 游戏主界面初始化游戏时间过长；

2、 第六案（上海）第一次休庭加载时间过长、闪退问题；

3、 优化整体内存占用；

4、 第一案（湖南）勘查镜子小游戏点击无反应

5、 使用自动对话跳句问题；

6、 增加垂直同步设置；

7、 潜行游戏疑团中任务失败，读档，打开疑团，疑团会重叠问题；

8、 优化特殊分辨率显示问题；

9、 词条页面上下键移动会跳到第一个问题；

10、部分机型第二案查看尸格详情还是第一案尸格的问题。

【次要问题修复】

-罗世文回忆片段中最后手里多了书

-引珠打牌小人厂字襟更换

-引珠证言开始厂字襟更换

-第一案主角照镜子厂字襟更换

-郝九尸体马吊牌红色

-照相机反了

-第四案结尾演出主角消失问题

-老丁年龄改成45岁

-伦敦一搜调查同学合照配图错误

-家乡夜景月亮更换

-结尾演出左手受伤优化

-船案报纸证据小图更新，详情描述更新

-制器谱卡死

-背包和收藏夹翻页增加支持右摇杆翻页

-部分尸检内容更新

-结局页UI优化

-马吊牌证据描述修改

-第一案勘查镜子立绘加载有误

-马捕头指关键位置区域增大

-章节选择加选中框、切换音效

-鲁米诺化学式更新

-干将莫邪及显微镜词条更新

-特殊分辨率手柄操作小游戏问题

-马吊牌加红道

-插座位置更换

-殷夫人刀和烛台统一

-车钟环节及答案修改

-船案最开始两句打牌立绘配个名字

-玻璃碎片去掉西西

-洋货铺tl里加柜子中的商品

-多处错别字修改