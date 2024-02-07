《彗星战团-悲情城市》全新版本现已更新！欢迎大家体验！

✦ 故事✦
失去记忆的爵士乐手，患有PTSD的逃亡士兵，两个孤独的少女在战场上偶然重逢。
在因战争而逐渐迈向死亡的城市里，她们共同生活，试图找到彼此生命中最重要的、也是唯一重要的爱。
但是接踵而来的空袭、战争、搜捕、葬礼，以及笼罩着二人的欺骗与谎言，阻碍着两个人对幸福的追寻。
✦ 特色✦
2首主题曲及10余首原创音乐
10万字台本
全角色语音
半影视化演出
创新演奏玩法
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失去记忆的爵士乐手，患有PTSD的逃亡士兵，两个孤独的少女在战场上偶然重逢。
在因战争而逐渐迈向死亡的城市里，她们共同生活，试图找到彼此生命中最重要的、也是唯一重要的爱。
但是接踵而来的空袭、战争、搜捕、葬礼，以及笼罩着二人的欺骗与谎言，阻碍着两个人对幸福的追寻。
✦ 特色✦
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10万字台本
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