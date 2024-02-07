《彗星战团-悲情城市》全新版本现已更新！欢迎大家体验！

✦ 故事✦

失去记忆的爵士乐手，患有PTSD的逃亡士兵，两个孤独的少女在战场上偶然重逢。

在因战争而逐渐迈向死亡的城市里，她们共同生活，试图找到彼此生命中最重要的、也是唯一重要的爱。

但是接踵而来的空袭、战争、搜捕、葬礼，以及笼罩着二人的欺骗与谎言，阻碍着两个人对幸福的追寻。

✦ 特色✦