《古剑奇谭网络版 海外版》2月8日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2024年2月8日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

【双心系情】主题商城活动开启

>>【礼包·双心系情】限时上架

主题外观返场

【双心系情】主题外观折扣并开启时晶兑换

所有参与主题折扣的商品同步开启时晶兑换。

☆活动更新

一、【双心系情】主题活动开启

博物学者在游历途中，常将见到的风土人情以留影载册的形式记录下来，并将这些珍贵的影像记录大方赠予上

进勤学的弟子，以资向学之人，扬勤学之风。

活动时间：2月8日6时-3月7日6时

活动期间，每周依次开放一轮任务，共四轮。完成任务进度，进入下一轮任务。

本活动的任务完成状态为账号共享。

完成活动任务可获得【头像·同欢簇】【动态头像框·心花放】【双心盼念】系列表情包。

二、春节系列活动开启

>>新春送喜

时逢佳节，万象更新，不妨趁此机会探亲访友，为他们献上最真挚的祝福！据茶小乖透露：好多人早就准备好了新年红包，小哥哥 、小姐姐们此时登门拜年，必有好礼相赠！

>>冰雪盛会

地图【皑皑幻谷】活动期间内限时开放.

趋近年关，秦陵之盟正在准备冰雪节，无独有偶，龙星领域的小龙人们也正在紧锣密鼓地准备欢度即将到来的新年，正在大家忙得热火朝天的时候，一股神秘的力量扭曲了时空，把双方卷入了一处未知之境……

>>天降宝箱

辞旧迎新之际，龙星商会的小龙人们也开始了一年一度的库存清点，然而就在一箱箱宝物被运往新仓库的过程中，其中一些竟不翼而飞了……这些宝箱不知去了哪里，但根据小龙人得到的最新情报，每隔一段时间，都会有一批宝箱落在世界某处，待人拾取。

>>宝兆丰年

春节临近，嗅宝罗盘似乎也蠢蠢欲动起来，莫非在这片熟悉的大地上，又出现了什么不得了的宝贝？赶紧去龙星阵上解封藏宝图，发掘隐藏在其中的浓浓“年味”吧。

>>春节活动商店奖励更新

活动商店上架新品：挂饰【狮锦绶令】、照影【吉翔龙】、铃客武器外观【糖福禄·四喜】&【福萝卜·嘉穟】、挂饰【玉壶流光灯】、【头像·雪铃铃】。

维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2024年2月8日