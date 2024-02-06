紧急修复：24-2-7

一、游戏本体：

优化调整：

1.取消全部产业内制造物品的等待时间，制造后会立即获得成品

2.进一步细化促织生成规则，略微降低NPC持有的促织品阶

3.产业建筑“赌坊”、“青楼”在因经营者能力不足未能收获多倍收益时，会累积增加下一次获得多倍收益的几率

4.调整伏虞剑柄的使用条件，仅能在太吾与失心人的战斗中可用

修复错误：

1.修复护具物品的Tips的正值护具属性没有显示加号的BUG

2.修复名门技能“显赫一方”开启后无法点击外道触发互动的BUG

3.修复造诣偏低时过月处理“精挑细选”的加成可能产生报错的BUG

4.修复邀请儿童入队后其服装可以被卸下的BUG

二、五方神龙：

优化调整：

优化调整：

1.调整龙子负屃的旅行动画

2.调整化为龙子界面获取可获取蛟的范围扩展至蛟池、装备、行囊、仓库与公库

3.调整托付养育在孵化期及“任其发展”养育方针下的按钮样式

4.略微降低了养育长蛟过程中的随机事件为长蛟增加的属性的浮动范围

新增内容：

1.取消频繁的安抚各长蛟增加驯服度的操作，为每座蛟池增加可以主动点击增加长蛟驯服度的“安抚”按钮，进一步减少养育长蛟过程中的操作量

1.1.花费10时间安抚长蛟，可大幅增加长蛟的驯服度，每3个月可进行1次

修复错误：

1.修复化为龙子界面，已起名的被选中蛟在切换界面时，其昵称在切换筛选时显示为原始名字的BUG

2.修复复制生成的蛟或龙子缺少相关数据的BUG

3.修复将公库中的蛟化为龙子后打开仓库产生报错的BUG

4.修复受到神龙的神力之害后，查看智能人物面板，智能人物也持有此状态的BUG

5.修复睚眦驭使效果中附加伤害百分比与设定不符的NUG