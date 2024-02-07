古龙风云录参加蒸汽龙年农历新年活动！

各位少侠们！古龙风云录预祝大家新春快乐！

《古龙风云录》正式参加2024蒸汽龙年农历新年特卖活动，同时今天我们发布《古龙风云录》首个大型更新补丁，为各位少侠带来部分配音更新。

更新部分已知bug

更新内容：

一.语音更新

1.新增角色配音，并将持续更新其他角色语音

本次更新角色：辰雨、沉浪、江小鱼、李寻欢、陆小鳯、朱七七、楚留香、孙小红、胡铁花、公孙兰、王怜花、朱停、阿飞、白飞飞、金无望、苏樱

作用时机：

角色介面选取角色时

战斗介面角色确定出场时

战斗过后角色升级时

2.新增部分推理结果影片配音，分别为：

林道推理

金家灭门案推理

洛阳推理

杭州推理

3.新增片头动画配音

4.新增部分演出音效，并将持续更新其它演出音效

二.问题修正

1.在“人心难测”的任务战斗中，阿飞死亡后卡死问题

2.战斗中,敌方角色被魅惑后卡死的问题

3.柳絮剑法未取得的问题

4.主线任务“飞花落水痕”后，“失踪的梅二”传闻没有关闭的问题

5.任务“宝塔惊魂断”推理开始，NPC无法立即互动

6.任务“孤影徘徊”演出后部分英雄不显示

7.任务“往事不可追”，在夜间进入兴云庄大厅还有人的错误

8.任务“飞花落水痕”，增加自动存档

9.任务“冤家路窄”可能无法完成的问题

10.任务“冷二的生意手段”可能无法完成的问题

11.任务“过往孽孽生”进行时，高立居背景音乐修正

12.任务“唯有信心人”演出修正

13.移除任务“花落挟浪随”的演出中不该出现的NPC

14.图纸“八方归元丹”使用无效

15.修正部分成就获得时机

16.修正部分对白错误