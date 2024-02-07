古龙风云录参加蒸汽龙年农历新年活动！

各位少侠们！古龙风云录预祝大家新春快乐！
《古龙风云录》正式参加2024蒸汽龙年农历新年特卖活动，同时今天我们发布《古龙风云录》首个大型更新补丁，为各位少侠带来部分配音更新。
更新部分已知bug
更新内容：
一.语音更新
1.新增角色配音，并将持续更新其他角色语音
本次更新角色：辰雨、沉浪、江小鱼、李寻欢、陆小鳯、朱七七、楚留香、孙小红、胡铁花、公孙兰、王怜花、朱停、阿飞、白飞飞、金无望、苏樱
作用时机：
角色介面选取角色时
战斗介面角色确定出场时
战斗过后角色升级时
2.新增部分推理结果影片配音，分别为：
林道推理
金家灭门案推理
洛阳推理
杭州推理
3.新增片头动画配音
4.新增部分演出音效，并将持续更新其它演出音效
二.问题修正
1.在“人心难测”的任务战斗中，阿飞死亡后卡死问题
2.战斗中,敌方角色被魅惑后卡死的问题
3.柳絮剑法未取得的问题
4.主线任务“飞花落水痕”后，“失踪的梅二”传闻没有关闭的问题
5.任务“宝塔惊魂断”推理开始，NPC无法立即互动
6.任务“孤影徘徊”演出后部分英雄不显示
7.任务“往事不可追”，在夜间进入兴云庄大厅还有人的错误
8.任务“飞花落水痕”，增加自动存档
9.任务“冤家路窄”可能无法完成的问题
10.任务“冷二的生意手段”可能无法完成的问题
11.任务“过往孽孽生”进行时，高立居背景音乐修正
12.任务“唯有信心人”演出修正
13.移除任务“花落挟浪随”的演出中不该出现的NPC
14.图纸“八方归元丹”使用无效
15.修正部分成就获得时机
16.修正部分对白错误
Changed files in this update