2024年2月6日版本更新说明

各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.11版本，更新内容如下

战斗模块

●战斗内镜头可以拉的更近

优化和修复

●修复了群雄割据剧本中马腾势力李堪错误的提早出仕的问题

●修复了察举人才里很多立绘不匹配的问题

●修复了分配宝物界面报错的问题

●修复了贸易后势力无法亲善的问题

●修改可以登庸其他势力俘虏的问题

●修复更新mod内容造成游戏卡死的问题

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