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创造三国志 update for 6 February 2024

2024年2月6日版本更新说明

Share · View all patches · Build 13382220 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2024年2月6日版本更新说明
各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.11版本，更新内容如下

战斗模块
●战斗内镜头可以拉的更近

优化和修复
●修复了群雄割据剧本中马腾势力李堪错误的提早出仕的问题
●修复了察举人才里很多立绘不匹配的问题
●修复了分配宝物界面报错的问题
●修复了贸易后势力无法亲善的问题
●修改可以登庸其他势力俘虏的问题
●修复更新mod内容造成游戏卡死的问题

官方QQ1群：767611702（满）
官方QQ2群：721773813
创造三国志工作室

Changed files in this update

Depot 2340502 Depot 2340502
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