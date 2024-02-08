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Ancient Warfare: The Han Dynasty update for 8 February 2024

V0.62.1 版本更新公告！新史低8折特惠中

Share · View all patches · Build 13380457 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

新增功能：

  1. 新增集换式卡牌功能，大家在游玩的时候能够收集横戈的美术插图了~
  2. 增加全新兵种！骆驼骑兵
  3. 3级象兵增加了对周围敌军降低士气的新技能
  4. AI能够训练自己的特有兵种，玩家可以看看汉朝AI的投石炮威力了
  5. 创意工坊MOD功能：将领可以随意自定义新的不冲突的ID，不再有自创武将个数的限制了
  6. 开放新的可玩派系：龟兹国。派系特殊兵种为骆驼骑兵
  7. 白霸新增新的技能，沙行无痕，作为专门增强骆驼骑兵的技能

优化功能：

  1. 起义部队最大个数限制优化
  2. 贵霜帝国部队最大个数限制优化
  3. 草原地图冬天光照优化
  4. 优化不同兵种的特效大小
  5. 战象冲锋的狂暴ICON优化

修复BUG：

  1. 修复阵营的特技ID冲突的问题
  2. 修复战象一直在追敌人并且偶尔不会攻击的问题
  3. 修复行军移动的时候，面向的问题
  4. 修复有时候骑兵在战斗时，刚冲锋的时候会来回抖动的问题
  5. 修复骆驼骑兵战斗时会穿模的问题
  6. 修复科技树全部解锁之后，用窦固的技能会卡回合的问题
  7. 修复在招兵的界面上部队人数显示异常的问题
  8. 修复悬浮提示的时候，如果只有一行文字会闪烁的问题
  9. 修复战象冲锋的特性描述有误的问题
  10. 修复贵霜帝国事件斩杀比例偶尔不对的问题
  11. 修复天山子嗣的描述有误问题
  12. 修复匈奴派系特性描述有误的问题
  13. 修复背击的逻辑有误的问题

提前祝各位玩家新年快乐，龙年大吉！ːsteamhappyː

Changed files in this update

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