V0.62.1 版本更新公告！新史低8折特惠中

新增功能：
- 新增集换式卡牌功能，大家在游玩的时候能够收集横戈的美术插图了~
- 增加全新兵种！骆驼骑兵
- 3级象兵增加了对周围敌军降低士气的新技能
- AI能够训练自己的特有兵种，玩家可以看看汉朝AI的投石炮威力了
- 创意工坊MOD功能：将领可以随意自定义新的不冲突的ID，不再有自创武将个数的限制了
- 开放新的可玩派系：龟兹国。派系特殊兵种为骆驼骑兵
- 白霸新增新的技能，沙行无痕，作为专门增强骆驼骑兵的技能
优化功能：
- 起义部队最大个数限制优化
- 贵霜帝国部队最大个数限制优化
- 草原地图冬天光照优化
- 优化不同兵种的特效大小
- 战象冲锋的狂暴ICON优化
修复BUG：
- 修复阵营的特技ID冲突的问题
- 修复战象一直在追敌人并且偶尔不会攻击的问题
- 修复行军移动的时候，面向的问题
- 修复有时候骑兵在战斗时，刚冲锋的时候会来回抖动的问题
- 修复骆驼骑兵战斗时会穿模的问题
- 修复科技树全部解锁之后，用窦固的技能会卡回合的问题
- 修复在招兵的界面上部队人数显示异常的问题
- 修复悬浮提示的时候，如果只有一行文字会闪烁的问题
- 修复战象冲锋的特性描述有误的问题
- 修复贵霜帝国事件斩杀比例偶尔不对的问题
- 修复天山子嗣的描述有误问题
- 修复匈奴派系特性描述有误的问题
- 修复背击的逻辑有误的问题
提前祝各位玩家新年快乐，龙年大吉！ːsteamhappyː
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