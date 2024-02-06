【问题修复】

一、 修复【烈阳杖】开启自动普攻时移动，攻击位置不随着鼠标位置的改变而改变的问题

二、 修复局内升阶非当前使用灵士导致当前使用灵士无法正常释放技能的问题

三、 修复按住【shift】键的同时按下建筑快捷键会导致建筑图标重叠的问题

四、 修复怪物【巨石魁】技能伤害位置与特效表现不一致的问题

五、 修复【灵宝树】异常刷新的问题

六、 修复聊天框文本太长会遮盖玩家ID的问题

七、 修复部分武器释放主动技能时没有正常播放音效的问题

八、 修复部分已知问题