2024年2月6日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

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维护时间：2024年2月6日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

1.2月6日—2月20日开放"花车道喜为祖国、祝福宝藏众人寻、活动商店瞧一瞧、雪照凌霄众人欢、限时回馈助团购、进淄赶考争头名"活动。

2.2月9日—2月17日开放"长假经验不用愁、恭贺新春领红包、十二生肖躲猫猫"活动。

3.2月6日—2月20日大幅降低"梵海冥璃、狂欢卡、玄铁铲、寻仙令、天工令"的售价。

4.2月6日—2月20日限时出售"龙年大吉锦盒、高级圣石礼包、玉如意体验包、五兔纳福礼包、青春无敌礼包、仙气飘飘礼包、金色哇塞礼包、扫荡券券礼包、天仙·炼丹、超值·秘籍、无双散仙礼箱、无双上仙礼箱、无双天仙礼箱、仙尊仙器装备包、仙尊仙童福袋"。

5.2月7日—2月9日限时出售"除夕迎新礼"。

6.2月10日—2月12日限时出售"春节拜岁礼"。

7.2月13日—2月15日限时出售"喜迎财神礼"。

8."巅峰竞技锦盒"调整为长期出售。

9.调整团购活动的内容。

10.优化护身符技能"雷公·心惊胆战"和宝具技能"枯萎"的效果。