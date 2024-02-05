紧急修复：24-2-6

一、游戏本体：

优化调整：

1.调整行囊超出负重时的世界状态Tips显示，并拆分负重惩罚与终移动时间的显示

2.调整细化NPC持有的三只促织的生成规则：

2.1.其中一只受人物的“身份品阶”影响生成

2.2.其中一只受人物的“身份品阶加人物的杂学造诣”影响生成

2.3.其中一只受人物的“身份品阶加人物的杂学造诣”、“身份品阶”、“杂学造诣”三者最高的影响之一生成

修复错误：

1.修复持有界面中使用工具修理装备，修复完成后未刷新可修理装备的BUG

2.修复茶马帮携带货物中蛟相关的Tips显示错误的BUG

3.修复产业中左侧扩建列表中点击任意扩建建筑后出现报错的BUG

4.修复武器护具的精制效果计算错误的BUG

5.修复护具Tips中护具属性显示格式错误的BUG

6.修复梦回剧情后峨眉独创心法数据没有被继承的BUG

7.修复梦回后部分奇书武器槽位因此前的错误实现而无法正常设置的BUG

二、五方神龙：

优化调整：

1.蛟的养成节奏调整：

1.1.各类方针每三个月增加的蛟的属性加倍

1.2.随机养育事件，由原本的每个月都会出现，改为不会在各类方针增加蛟的属性时出现

1.3.以“深潭药浴”为例：原本共稳定增加6%旅行速度，共触发9次随机养育事件；调整完后，共稳定增加12%旅行速度，共触发6次随机养育事件

2.托付养育：

2.1.可在蛟池点击豢龙氏兄妹的头像，将蛟池交给豢龙氏兄妹管理

2.2.由豢龙氏兄妹管理的蛟池，将不再向太吾发送过月待办事件

2.3.豢龙氏兄妹会根据蛟的驯服度，在随机养育事件中，以不同的倾向选择不同的养育选项

2.4.梦回后，如果豢龙氏兄妹尚未前来，此时禁用托付养育功能

3.调整梦回后获取蛟池中蛟卵与蛟的方式由直接继承蛟池并获得至继承并获得行囊中蛟卵与蛟的道具

4.调整并提升蛟与龙子作为代步时的最大耐久

新增内容：

1.新增五方神龙剧情在梦回继承产业后的特殊剧情分支

修复错误：

1.修复五方神龙中坐骑逃跑过月事件，战胜后将其放生的BUG

2.修复化为龙子界面，无论关闭时是何界面，再开启时显示全部蛟的BUG

3.修复当未满足五方神龙剧情触发条件却存在蛟池时，养育长蛟后下月无法继续养育的BUG

4.修复霸下的驭使效果未按人物所有装备的重量增加人物的兵器、护具的发挥度上限的BUG