2024年2月5日版本更新说明
各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.10版本，更新内容如下
剧本模块
●修改了群雄割据剧本中所有势力的初始金钱、粮食和士兵数
●修改了反董联盟剧本中所有势力的初始金钱、粮食和士兵数
官职模块
●提升了官职和官爵可以提升带兵上限数值，历史武将通过封官最大可以5000人了
●优化了自动任免的逻辑，会晋升和任免合适数值的官职了
城市模块
●提升了高级郡城预备兵的容纳上限
●修复了防灾属性显示每旬增加的错误
战斗模块
●新增了判断攻击部队和被攻击部队接战前阵型的朝向关系，分别为正面、侧面和背面的提示（暂时效果还未实装）
●优化了战斗中镜头的一些跳转逻辑
●优化了部队接战后的一些距离判断
军师模块
●优化了军师被俘虏，斩杀后的逻辑判断
●修复了灾害提示语言包的不完整
优化和修复
●军团长描述修改为主将
●修复了察举人才里很多立绘不匹配的问题
●修复了探索宝物特性不显示的问题
●城市委任现在地图上也会根据标签一样筛选显示
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创造三国志工作室
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