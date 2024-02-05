2024年2月5日版本更新说明

各位明公，我们刚刚将游戏更新到V0.5.10版本，更新内容如下

剧本模块

●修改了群雄割据剧本中所有势力的初始金钱、粮食和士兵数

●修改了反董联盟剧本中所有势力的初始金钱、粮食和士兵数

官职模块

●提升了官职和官爵可以提升带兵上限数值，历史武将通过封官最大可以5000人了

●优化了自动任免的逻辑，会晋升和任免合适数值的官职了

城市模块

●提升了高级郡城预备兵的容纳上限

●修复了防灾属性显示每旬增加的错误

战斗模块

●新增了判断攻击部队和被攻击部队接战前阵型的朝向关系，分别为正面、侧面和背面的提示（暂时效果还未实装）

●优化了战斗中镜头的一些跳转逻辑

●优化了部队接战后的一些距离判断

军师模块

●优化了军师被俘虏，斩杀后的逻辑判断

●修复了灾害提示语言包的不完整

优化和修复

●军团长描述修改为主将

●修复了察举人才里很多立绘不匹配的问题

●修复了探索宝物特性不显示的问题

●城市委任现在地图上也会根据标签一样筛选显示

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