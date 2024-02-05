致各位和我一样的幻棋玩家与车车人：

非常感谢大家两年多以来的陪伴与支持，同时也非常高兴地通知大家，幻棋将在数月后迎来一个大版本的更新，并且幻棋接下来的经营模式将迎来巨大改变：因为游戏的收入问题，也为了保持游戏的稳定，现决定将游戏变更为由官方与玩家共同合作开发。如果各位有兴趣了解发生了什么，不妨往下读一读，我将以一位玩家的身份进行简要介绍：

(1)事情的来龙去脉

①倒底发生了什么，幻棋居然要更新？

简而言之，作为一名玩家，我决定自费以找程序员外包（已安排上）的形式和官方协同完成幻棋更新，并取得了部分的运营与收益权，官方也愿意继续维持服务器的正常开放。

②玩家付钱帮官方做游戏？

是的，其实幻棋不更新的原因很简单：收入远小于开发和运营成本。通过官方数据我了解到，幻棋自开服以来的售卖收入连开发成本的一半都不到（这在东方至少在国内逐渐式微的大环境下是正常的），算一算基本上每投入1块钱开发就要亏0.5元，因此放置不动成为了止损的唯一选择。

③那你为什么要来当这个冤大头？

很简单，因为想玩。虽然服务器，优化等存在不少问题，但总体而言我觉得这个游戏的制作其实还是不错的，至少现版本也没太多bug，画面、特效也还算令人满意，自走棋的游戏内容考虑到ip也很让我喜欢。我觉得，按照史低的8块钱，它比一些单纯以色情内容为卖点的游戏还是要更有价值一些的。

④亏钱也要搞，你是富哥？

很遗憾，我也希望我是。如果我不那么缺钱，我早就把这个游戏版权直接买下来了...（这游戏开发成本居然也有小几十万）只能通过与官方共同合作的方式减小亏损，加之游戏的代码较为糟糕，能够找到原程序员之一参与工作已经实属万幸...至于为什么不自己写代码，我只是一名普通的打工人，可能收入还不如大家，而且朝七晚九周末无休的工作也实在让我分不出那么多精力。

(2)当前的进行工作

①什么时候版本更新？

目前已经开始统筹规划，包括加入一些新角色，删除、重做一些旧角色，在大版本更新之前我们可能会在几天内微调部分角色的数值，把这个版本的个别超模怪削弱一下。

②策划不会不玩游戏吧？

这个大家可以放心，主策划游戏时长将近2000小时，参与讨论的我游戏时间也有200小时，同时我们也会在新版本发布后根据实际情况继续做一些修改，会有个别角色/羁绊有点超模的情况肯定难以避免，而且不同玩家的感受肯定不同，但是我们还是会努力做一些平衡。

③所以什么时候新版本能发布？

更新的工作量较大而参与的人又较少，我们会争取在半年之内做出新版本并发布。同时，我们会尝试对服务器进行优化，尽量减少土豆的发芽频率，如果条件允许也会尝试海外服务器的适配。

④如果更新了S2会有S3吗？

主要还是取决于销量，只要不是亏损太多就可以有...由于幻棋的售出量在国内已经基本饱和，我们也会讨论一下是不是可以发布一些dlc给愿意支持的小伙伴（不知道能不能弄点新棋盘/自机之类的或者看板娘），如果玩家人数足够，我也会继续参与幻棋大赛的组织或者相关周边的制作。

写到这里，虽然还有许多可以分享的想法，但是内容已经足够冗长了。我怀抱着最好的期待主导了这次运营异变，但大家不妨再等等，看看新赛季是否能做出成品，如果新赛季真的做出来了，也麻烦大家进行一些宣传，毕竟我的能力真的十分有限，我也只是一个喜欢幻棋这个游戏的普通玩家罢了。

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安老师SAMA