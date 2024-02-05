2024新春版本更新日志

写在更新前：

新年即将来临，风起全体开发组祝各位玩家在新的一年里阖家欢乐，身体健康，万事如意！感谢大家在过去1年里不离不弃的支持，我们会继续努力，为大家带来更有趣的游戏内容以及更好的游戏体验。再次感谢大家！作揖。

一、龙年新春限定内容

1、甲辰龙年新春活动上线！

1）甲辰龙年来临，除夕兽外，年兽也一同来袭！讨伐“夕”、“年”，获取新年限定！

2）现在登录游戏，进入“永安镇-夏家庄”，获取“古铜钱”，一起讨伐年兽“夕”与“年”，获取甲辰龙年限定新春套装！

3）另外，天元各地的小童，都在等待着各位大侠的到来，为他们带来“特殊的压岁钱”，为他们驱邪除岁保平安，值得一提的是，他们也给各位大侠准备好了对应的礼物！

2、卯兔年新春限定装备回归。

应广大群友要求，卯兔年新春限定装备即刻回归，大家在讨伐年兽“夕”时，仍然可以获得卯兔年新春限定装备。（这是最后一次了）

二、新增内容

1、新增的世界事件

1）八珍之妄（50级）

画圣所作“八珍簿”惊现江湖，其中究竟有何隐秘？且听“包打听”为你娓娓道来...

新增秘境：八珍之妄（50级）

2）择善而从（15级）

每年都有诸多习武之人前往九嶷山，因为不同的原因，选择加入隐刹希恶门，其中不乏重情重义之人。前往九嶷山，挽救那些误入歧途之人。

新增秘境：择善而从（15级）

3）松涧孤影（25级）

“松涧孤影在，不见故人来。”前往伴月山庄，搜寻仍在那里的“松涧孤影”，了解他们的故事。

新增秘境：松涧孤影（25级）

4）定西关义军（35级）

“西风黄沙葬锋刃，孤勇之魂血未寒。”祁尉国率领的定西关义军在大夏之战中几乎全军覆没，战后，剩下的义军首领都在四处搜寻他们的遗物，纵然是他们曾经的战友已经变成了血石教的傀儡，他们也依然没有放弃...

新增秘境：碎魂谷（35级）

5）玄臻的梦魇（50级）

在江潋月彻底失去意识之前，他究竟给玄臻写下了什么？玄臻挥之不去的梦魇又是何物？协助玄臻，进一步了解玄臻与江潋月之间的故事。

新增秘境：玄臻的梦魇（50级）

6）萧进之殇（50级）

自从七曜盟冷毅被血石教控制以来，萧进便一直在寻找破解之法，他不愿让冷毅留在血石教做傀儡。协助萧进，让冷毅解脱...

新增秘境：萧进之殇（50级）

7）文烈之痛（50级）

文家兄弟一门忠烈，绝不能让文忠再被血石教所用，协助文烈，破除文忠之缚。

新增秘境：文烈之痛（50级）

注：值得一提的是，择善而从（12级）、松涧孤影（25级）、定西关义军（35级）、玄臻的梦魇（50级）、萧进之殇（50级）、文烈之痛（50级）均事出隐秘，“包打听对此表示毫不知情”。

三、新增其他秘境以及装备

1、灵岩寨之迷（50级）

灵岩寨究竟为何能够快速崛起？乌合之众又是如何能够独霸一方？且听“包打听”为你讲述。

新增灵岩寨系列秘境：

1）舞天道（50级）

2）太平境（50级）

3）无法峰（50级）

2、迷雾之影（50级）

森罗寨中赤红迷雾突起，其中又隐藏着什么诡异？即可找寻“包打听”，获取更多信息。

新增森罗寨系列事件及秘境：

1）新增事件：森罗狂祭（50级）

2）新增秘境：迷雾之影（50级）

3、新增相关秘境装备以及信物等道具若干。

注：值得一提的是，以上副本“难度略高”，各位少侠需要做充足准备后，再行挑战。

悄悄剧透：迷雾之影（50级）有一件逆天属性的装备...掉率极低，只有天字难度，才出。当然，“饕餮”是管用的。

四、自制四阶绝品装备升阶

四阶装备已经全部开放，造访九嶷山大宗师，获取装备升阶信息。

五、新增成就以及江湖称号

新增各类成就项18项，新增江湖称号7个。

六、职业心法调整

1、职业技能调整

1）刀客

1.重做了刀客技能“雷霆斩”，现在雷霆斩不会再造成破甲效果了，取而代之的是击晕4秒。

2.优化了刀客技能“雷霆斩”的基础法攻伤害，上调。

3.重做了刀客连招“连斩”，现在触发连斩后，会获得一个持续6秒的额外法术攻击加成。

4.优化了刀客连招“连斩”的基础法攻伤害，上调。

5.优化了刀客连招“反击”的基础物攻伤害，上调。

6.优化了刀客连招“压制”的破甲效果，上调。

3）毒师

1.优化了毒师技能“幽冥咒”的基础毒攻伤害，上调。

2.优化了毒师技能“锁魂咒”的基础毒攻伤害，上调。

3.优化了毒师连招“毒爆”的基础毒攻伤害，上调。

4.优化了毒师技能“影刃”的技能CD，现在调整为4秒。

2、心法

1）通用

1.优化了心法“不动诀”的气血恢复效果，上调。

2.优化了心法“金罡经”的减伤效果，上调。

2）刀客

1.优化了心法“万象势”所提升的压制基础法攻伤害，上调。

2.优化了心法“破浪势”所提升的蓄力斩基础法攻伤害，上调。

3）玄门

1.优化了心法“灼魂诀”所提升的爆燃基础法攻伤害，上调。

4）毒师

1.优化了心法“冷月功”所提升的淬毒基础法攻伤害，上调。

七、其他优化项

1、去除了各个渔场中“鲶鱼”的产出。

2、去除了个别宝箱会开出“玄金坠”的问题。