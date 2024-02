《R2Beat：音速觉醒》2月5日新增歌曲公告

亲爱的《R2Beat:音速觉醒》玩家:

以下为本次维护新增经典中英文曲目,衷心感谢大家对我们的支持与关注!

新增曲目:

序号 歌名 作者 难度星

星星

1 Slow Down CLAY 2.5

2 Hold You CLAY 2.5

3 Call The Shots MCG 2.5

4 Nothing But Love CLAY 3

5 Que quema CLAY 3

6 ROVER CLAY 3

7 Show me CLAY 3

8 Magic Box JAZZYLAY 3

9 Get Lost CLAY 3.5

10 Hustle CLAY 3.5

11 Mirror CLAY 3.5

12 Wake Up CLAY 3.5

13 When I Met Daft CLAY 3.5

月亮

14 Vino bueno MCG 4.5

15 ROVER CLAY 4.5

16 Que quema CLAY 5

17 Hold You CLAY 5.5

18 Magic Box JAZZYLAY 5.5

19 In Your Heart CLAY 6

20 Intersection MCG 6

21 Show me CLAY 6

22 Mirror CLAY 6

23 Wake Up CLAY 6

24 Call The Shots MCG 6

25 Nothing But Love CLAY 6.5

26 Slow Down CLAY 6.5

27 Get Lost CLAY 6.5

28 Hustle CLAY 6.5

29 When I Met Daft CLAY 6.5

太阳

30 Wake Up CLAY 7

31 Show me CLAY 7.5

32 Can’t Stop Lovin’ You CLAY 7.5

33 Hustle CLAY 7.5

34 Mirror CLAY 7.5

35 Get Lost CLAY 8

36 Speak TG 8

37 When I Met Daft CLAY 8

38 What You Say TG 8.5

39 Call The Shots MCG 8.5

40 Kill The Machine TG 9

以上为本次更新曲目单,我们将持续丰富、优化游戏曲库,致力于打造更佳的游戏体验。

《R2Beat:音速觉醒》运营团队

2024年2月5日