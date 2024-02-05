20240205修正更新

更新部分已知bug

更新内容：

一.问题修正

1.任务「同心锁旧人」，任务无法继续的问题

2.任务「一探李师娘想法」无法触发

3.任务「恶鬼乱人心」进行中，进入兴云庄重複触发剧情

4.朱七七任务中，进入兴云庄或拍卖会错误触发事件

5.任务「冷二的生意手段」无法完成

6.任务「珍贵的意义」找不到材料，再次与金灵芝对话后，材料会重新生成在大地图上

7.任务「嵩阳铁剑」可无限挑战

8.仁义庄内单挑郭嵩阳奖励错误

9.山寨NPC极乐峒馀孽无法进入战斗

10.淬火功能未正确开启

11.江小鱼感悟「恶人骨」无作用

12.沉浪感悟「气定神闲」无恢復气血

13.秘笈「大力鹰抓神功」分类错误

14.秘笈招式「菩萨下凡」，动作错误

15.朱停木兽使用自爆技能后仍在场上

16.武器「穿肠毒药剑」，英雄装备后显示为强敌

17.图纸「无死仙丹」、「枯木逢春丹」使用后无效

18.修正战斗中，休息时序显示异常

19.护甲「马亦云的衣服」，效果错误

二.调整

1.感悟介面动态特效调整

2.客栈住宿金钱不足时，新增对话提示

3.扬澜小镇任务「把守药炉」自动存档时机

4.调整BUFF类机关道具显示