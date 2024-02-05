在这个冬天，一起喝杯奶茶吧！

110天，刚刚好！距离命运齿轮开始转动的23年10月18日，已经110天了。距离DLC发布还有不到一个小时，坐下来喝杯奶茶，聊聊天吧。

说说感受

这110天里，至少有200万人，和我们一起谈了场“完！美!”恋爱；在抖音超过20亿次的话题数聊着这场恋爱。

110天里，我们一起创造了一场属于情绪的狂欢，每个人都能从中找到属于自己的快乐。南京传媒学院新一兄弟在宿舍激情的分享对梓妍和彗星的感受，“痛彻心扉”；海外女主播对肖鹿纯粹的爱感动落泪；官方群内某深爱用户，因为云思线对制作组长达三个月的鞭励；以及更多的因为这款产品衍生的二创内容：《完蛋！我被老太太包围了！》《完蛋!我被金轮/战鹰包围了》的喷饭创意；悬溺因歌词的贴合创造的大量混剪。还有很多学术机构，从产品内容探讨情感理论，甚至发生多篇文章间的辩论。

我们对能有这么多人从产品中获得快乐感到欣慰，对这场42元的“电影票”带来的情绪体验感到兴奋；对漫天的报道，蜂拥而至的竞品，两极分化的评价感到压力倍至，对完美用户对未来产品的期待，感到责任在身。

所以“小有内容工作室”作为一家初创型团队，在这110天里完全没有停下来一点点脚步，或沾沾自喜或故步自封，而是在各个方面去尝试探索，修正错误，总结经验，小步快跑。

聊聊产品

为什么要做DLC：“完美”更像是一部互动影像剧，不同于游戏，没有测试调优的可能。国内也没有很多产品去尝试做所谓“独立DLC”的内容，我们想再往前摸一摸石头，多走一步。通过DLC的形式去更新增加产品的内容，结合线上线下多种形式，形成一个“完美宇宙”，并争取与所有飞行MC，在条件允许下，保持互动。

为什么DLC叫“房间里的心跳”：第一是因为作为“顾易”的你与新的三位MC一起合租的故事；第二是就像三位新MC一样，我们都会有自己小秘密装在自己的心房里，可能一些时候我们都需要去打开它，释放它，释怀它。

这次厦门的故事，会更有脉络感，情感也会更细腻，也隐藏了很多彩蛋和惊喜等待你的挖掘和探索。带来数个小时的快乐。

本体增加：

1、本次将更新一次多个字幕版本，日语、韩语、越南语，我们根据海外用户情况会不断更新的字幕版本。

2、年后会有一次配音版本的尝试，届时也请有语言天赋的用户，多多提出修改意见。敬请期待。

3、今天0点，我们与网易云音乐一起独家发布了《完蛋！我被美女包围了！》主题曲“恋爱加速”，作为一首恋爱甜歌奉献给大家，欢迎大家前往收听：http://163cn.tv/mlhWH1

关于DLC：

1、DLC内容会先出简体和繁体两个版本，其它字幕语言会逐步更新。

2、DLC本次更换了全新的UI风格（66姐，我有在努力哦。）可能还会有调整空间。

3、本次全流程为一个章节的内容，全部体验完3-5个小时体量，本体剧本11万字，DLC剧本在7万4千字左右。

4、DLC定价19元人民币，首周折扣16.15元人民币，一起喝杯奶茶，还有捆绑包哦。

5、本次会有一个VR花絮进行体验，作为友商合作及产品探索的一次小小技术性尝试。具体上线时间待定，希望有体验的朋友可以多提意见，多多批评指正。

6、上线后会持续进行BUG修正和更新，会有一些闪断和卡主界面的情况，如给您造成困扰可以加入用户群咨询找客服咨询。造成的困扰，深感抱歉。

最后我想说

从产品上线至今，我们每一次发声，都想传达“小有内容”是一家有“人情味”的互动影像工作室。我们从用户中来，回用户中去。不管别人怎么说我们，我们都坚持做“用户用脚投票”的产品。

我们做的产品也不是“低人一等”，我们的用户是在产品中得到了开心快乐的。就像苏洵说“百人誉之不加密，百人毁之不加疏”，亲身的情绪体验才是我们产品的价值。

差不多了，一杯奶茶，一场电影，一次新的回忆，小有内容工作室给全体用户，衣食父母，拜个早年，龙年行大运，阖家欢乐，身体健康。

起身鞠躬！