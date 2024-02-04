紧急修复：24-2-4

一、游戏本体：

修复错误：

1.修复天蛇换骨功的功法特效可在多场战斗中反复叠加的BUG

2.修复功法狮相雄威可同时触发三档效果的BUG

3.修复非智能角色在未配置预设同道指令时可能无同道指令的BUG

4.修复在背包中使用铸炉修复装备时出现报错的BUG

5.修复功法逆练醉八仙步生效条件与设定不一致的BUG

6.修复金蚕蛊可在对方被种下同类型若蛊时吃掉体内已成长若蛊的BUG

7.修复武器和护具的精制效果的属性加成计算错误的BUG

8.修复完成人物知心而交互动时未触发好感变化的即时通知的BUG

9.修复存档选择界面的按钮层级与排版错误的BUG

10.修复批量操作中使用工具后，工具的状态未正确刷新的BUG

11.修复物品Tips及物品所显示的价值数值错误的BUG

新增内容：

1.存档界面添加模组与额外内容比对功能：

1.1.存档与当前状态启用的模组、额外内容存在差异时，可进入新界面查看具体的新增、缺少情况

1.2.如果存档中存在修改游戏配置、含有存档的模组，但当前没有启用，会视为存在较高风险，在进入存档时会进行弹窗提醒（目前仅支持检查已经订阅的模组）

1.3.如果存档中存在五方神龙DLC内容，但当前没有启用，会视为存在较高风险，禁止玩家开启此存档

1.4.如果存档是首次启用五方神龙DLC内容，会进行弹窗提醒

二、五方神龙：

优化调整：

1.优化蛟池梦回后的数据处理为：

1.1.梦回后继承产业则蛟池维持原状

1.2.不继承产业则以道具形式获得所有蛟池中的蛟与蛟卵

2.优化蛟卵的物品Tips对此蛟卵所孵化蛟的类型的显示

3.已知问题：

3.1.长蛟的方针养育收益较低，我们正在进行一定的调整

3.2.长蛟的养育过程较为漫长，操作较多，我们正在加班加点的制作能够解放玩家们的双手的托养功能

修复错误：

1.修复志向猎户召唤负屃或蛟龙未显示其模型的BUG

2.修复角色在没有神龙之害损伤的情况下与神龙战斗也会出现触发损伤动效的BUG

3.修复龙之九子道具Tips中未驭使效果为战斗中触发的BUG

4.修复青龙降低攻击范围后功法大拙手仍会判定自身处于攻击范围并重复打空的BUG

5.修复若装备着对应的蛟麟衣再次击败神龙时，战斗结束后再次获得蛟鳞衣的BUG

6.修复蛟卵、蛟、龙子因触发梦回剧情后数据错误导致出现报错的BUG

7.修复蛟与龙子的道具Tips上对其价格与价值属性未正确显示的BUG

8.修复霸下在计算施展速度时未忽略超重惩罚的BUG