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异常情绪回收组 update for 4 February 2024

1.22版本更新

Share · View all patches · Build 13361365 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

新增：
新增新手保护功能
新增高危敌人：♥欲望天堂♥
♥♥♥♥

平衡：
共鸣·鲨泉获得5层鲨改为获得10层
共鸣·虚伪魔镜改为不会清除自身属性变化
虚伪魔镜增加了会清除自身属性变化状态的描述
惧对敌人的效果改为无法行动
诅咒玩偶的被动不会再对晓乐的无人机生效

修复：
修复了部分反伤显示bug

Changed files in this update

Depot 2597461 Depot 2597461
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