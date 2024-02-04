新增：

新增新手保护功能

新增高危敌人：♥欲望天堂♥

♥♥♥♥

平衡：

共鸣·鲨泉获得5层鲨改为获得10层

共鸣·虚伪魔镜改为不会清除自身属性变化

虚伪魔镜增加了会清除自身属性变化状态的描述

惧对敌人的效果改为无法行动

诅咒玩偶的被动不会再对晓乐的无人机生效

修复：

修复了部分反伤显示bug